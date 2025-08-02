江俊翰住院「才發現實際年齡54歲」！　親發文求賞口飯：我物美價更廉

記者張筱涵／綜合報導

演員江俊翰上個月因蜂窩性組織炎緊急住院開刀，讓粉絲一度擔心不已。他今（2日）在Instagram限時動態向外界報平安，透露「上週五終於拆線了」，目前身心皆進入復原最後階段，更坦言這段住院過程帶來不小衝擊，不只如此，還是這次才發現原來自己早就54歲了。

江俊翰今天透過Instagram限時動態分享3近況，分別為「上週五終於拆線了」、「身心都在最後的復原階段」、「原本和住院期間對自己的計劃與已經確定的事，就算困難也希望可以完成」，現在最重要的是工作賺錢，也藉此機會向各大綜藝與戲劇製作單位喊話：「真心期盼各大節目與戲劇公司願意繼續賞口飯！」他強調自己一向「很好溝通、很好配合、很投入與盡力每一次工作」，還搞笑補充：「本人美價更廉、耐操堪用、全力包君滿意。」

不只如此，江俊翰的生日從維基百科資料看來，他的生日是1971年12月19日，以國曆計算來說應該是53歲才對，但他卻說「今年住院才發現原來已經54歲的我」，令人驚奇。事實上，他出道多年，在本土劇與綜藝中累積豐富演出經驗，深受觀眾喜愛。

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▲江俊翰。（圖／翻攝自Instagram／iamricky1219tw）