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4女狂講Key語氣沒禮貌「整整40分鐘」！　本人就坐隔壁：全聽見

記者張筱涵／綜合報導

SHINee成員Key近日在《Salon Dr. Dol：你話真多》中揭露，曾經親耳聽見陌生人批評自己的心碎經歷，坦言至今難以釋懷。

▲▼key。（圖／翻攝自韓網）

▲Key曾聽到隔壁桌在講自己壞話。（圖／翻攝自韓網）

Key回憶，有次和朋友到梨泰院的包廂酒吧喝酒，隔壁坐著4、5位20至30多歲的女性，當時正在聊天慶生。他說：「她們聊到公營綜藝節目，提到了《我獨自生活》，其中一個人說對我有好感，結果另一位反應很大，開始批評我。」他表示，自己與朋友當時只能靜靜聽著，完全無法插話，「她們說什麼『那傢伙講話語氣很沒禮貌』之類的，因為以為我不在，就肆無忌憚地評論，這些話我都赤裸裸地聽到了。」

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對此，孝淵也表示理解：「那真的不容易承受。」李昌燮則說：「我還沒遇過這種（當面聽見別人批評自己）情況。」孝淵開玩笑說：「那時應該稍微打開門瞧一眼。」Key笑說：「我當時真的很掙扎要不要這麼做，因為她們為了我爭論了足足40分鐘。」

另一方面，Key將於8月11日發行個人第三張正規專輯《HUNTER》，共收錄10首歌曲，主打歌同名為〈HUNTER〉，備受粉絲期待。

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