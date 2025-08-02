幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）日前大方認愛小21歲的網紅Ian，不料卻又陷入Ian疑似沒和前女友若盈分乾淨的三角戀疑雲，昨（1日）下午，有網友直擊Ian和若盈騎車出遊，兩人旁若無人放閃，接著又被媒體拍到兩人又親又摸的親密畫面，令才剛認愛6天魏如萱的處境顯得相當尷尬。

▲▼魏如萱與Ian、若盈的感情糾葛驚天動地。（圖／翻攝IG）

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這齣劇情稍早已經演到，歷經4個多小時，若盈和Ian共同發文表示已決定結束情侶關係，並以朋友關係繼續往來，「由於無力負荷現階段媒體輿論壓力，我們認為是時候離開對方，展開新生活並專注在自己的領域內。」劇情翻轉再翻轉。

之前雖有網友挖出，女方在七月中就說已分手的限時動態及留言，但兩人此番言論似乎又想表達之前沒有分手，這讓聲明自己和Ian是在彼此單身狀況才交往的魏如萱又被陷於不義。

娃娃稱和Ian是在彼此單身的情況下交往，但若盈卻不認分手，表示和Ian只是冷靜期。據了解，魏如萱其實事先已知情Ian昨天下午要和若盈見面，不過後續沒想到卻走鐘演變成小倆口看似破鏡重圓、魏如萱出局等場面，想必讓娃娃心情相當低落。