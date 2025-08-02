ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Ian「帶和魏如萱買的吊飾」約會若盈
選哪種蛋糕看出你有多想成功
金視獎頒獎典禮表演嘉賓出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 Andy 李怡貞 沈玉琳 真木陽子 李多慧 芽芽 鄒森

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟演變成甜蜜約會...內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）日前大方認愛小21歲的網紅Ian，不料卻又陷入Ian疑似沒和前女友若盈分乾淨的三角戀疑雲，昨（1日）下午，有網友直擊Ian和若盈騎車出遊，兩人旁若無人放閃，接著又被媒體拍到兩人又親又摸的親密畫面，令才剛認愛6天魏如萱的處境顯得相當尷尬。

▲▼魏如萱。（圖／翻攝IG）

▲▼魏如萱與Ian、若盈的感情糾葛驚天動地。（圖／翻攝IG）

▲▼魏如萱。（圖／翻攝IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這齣劇情稍早已經演到，歷經4個多小時，若盈和Ian共同發文表示已決定結束情侶關係，並以朋友關係繼續往來，「由於無力負荷現階段媒體輿論壓力，我們認為是時候離開對方，展開新生活並專注在自己的領域內。」劇情翻轉再翻轉。

之前雖有網友挖出，女方在七月中就說已分手的限時動態及留言，但兩人此番言論似乎又想表達之前沒有分手，這讓聲明自己和Ian是在彼此單身狀況才交往的魏如萱又被陷於不義。

娃娃稱和Ian是在彼此單身的情況下交往，但若盈卻不認分手，表示和Ian只是冷靜期。據了解，魏如萱其實事先已知情Ian昨天下午要和若盈見面，不過後續沒想到卻走鐘演變成小倆口看似破鏡重圓、魏如萱出局等場面，想必讓娃娃心情相當低落。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

魏如萱若盈Ian

推薦閱讀

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

1小時前

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

魏如萱認愛小21歲網紅Ian才5天！　男方揪前女友若盈「甜蜜出遊被抓包」

6小時前

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

2小時前

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

7/31 18:56

三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　女友視角解放S曲線辣爆

三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　女友視角解放S曲線辣爆

3小時前

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

55分鐘前

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

16小時前

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

7/31 18:20

下半年桃花運勢大公開！倒數第3陷苦戀 唐綺陽：TOP 1打扮很重要

下半年桃花運勢大公開！倒數第3陷苦戀 唐綺陽：TOP 1打扮很重要

10小時前

獨／許光漢傳「7月底退伍」是假的！真實退役時間曝　行程已滿檔

獨／許光漢傳「7月底退伍」是假的！真實退役時間曝　行程已滿檔

1小時前

家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

5小時前

蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

4小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺

舒華每天被自己美醒　笑：感謝老天爺
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

涂善存被問「黃宏軒.邱宇辰不合」　義氣相挺：朋友間不該互相評斷

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

沈玉琳暴瘦17公斤驚傳肝胰出大事　住進ICU親友全失聯　罹B肝揹5房貸誓言10億養妻女

看更多

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前73

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

1小時前41

獨／許光漢傳「7月底退伍」是假的！真實退役時間曝　行程已滿檔

1小時前2453

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

2小時前30

杜琪峯來台！曝《鎗火》內幕「19天把錢花光」　笑：裡面很多錯誤

2小時前1110

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

3小時前1112

三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　女友視角解放S曲線辣爆

4小時前31

金視獎頒獎典禮表演嘉賓出爐！　陳華、ARKis都來了

4小時前62

小優轉戰直播「被嗆坐著就能賺」　正面回擊酸民：你試試看

4小時前139

蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

4小時前31

Ozone要出寫真書了！　遠赴泰國拍攝...3張照片搶先看

讀者迴響

熱門新聞

  1. 魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！
    1小時前4851
  2. 魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包
    6小時前3632
  3. Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」
    2小時前2210
  4. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    7/31 18:563025
  5. 三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　解放S曲線辣爆
    3小時前2212
  6. 魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光
    55分鐘前123
  7. 馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司
    16小時前101
  8. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    7/31 18:2084119
  9. 下半年桃花運勢大公開！
    10小時前
  10. 許光漢傳「7月底退伍」是假的
    1小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合