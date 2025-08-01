樂天熊霓宣布「開啟復健之路」　有感職業傷害哭了：還能跳幾年？

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓日前發文提到「現在左右腳都壞掉」，今（1）日在Threads曬出一段影片，宣布自己將展開復健之路，同時也PO出大哭的表情符號表示：「真的很有感⋯職業傷害，還能跳幾年？」

▲熊霓是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

談到目前的身體狀況，熊霓透露自己的左腳已經發炎整整一年，不料最近右腳也開始在走路時感到疼痛。她表示，每次去看醫生時，醫生給她的建議總是「休息可不可以休息」，這讓她深感無奈，同時也細數這些年來的職業傷害：「國標跳了11年+啦啦隊5年，真的很有感⋯職業傷害。」

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▲熊霓開啟復健之路。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

面對跳舞帶來的職業傷害，熊霓宣布將開始復健，並坦言開始擔心自己能繼續跳下去的年數，同時也不禁在文中自問「還能跳幾年？」貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言表達關心與祝福，紛紛鼓勵熊霓記得要好好休息，以便盡快恢復健康，「好好休息喔」、「辛苦了熊霓～好好休息」、「要讓腳好好休息，祝熊霓，早日康復。」