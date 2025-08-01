台8女神自認「過三面人生活」　被貼標籤吐心聲：停止幻想

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星陳珮騏最近透過Threads發文談論身為藝人被貼標籤的心情，除了坦言自己是過著三面人的生活之外，同時也向外界喊話：「請停止對他人猜測幻想，甚至直指定論吧！」

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

陳珮騏表示每個藝人都有多面向的生活，而每個面向都是真實且誠懇的，「每次看到聽到有人理直氣壯的說著藝人就是如何如何時，真的不知道是哪裡來的確定。」雖然自己是藝人，但陳珮騏自認過著與外界想像不同的生活，「別的藝人生活我無法代言，但基本上我是過著至少三面人的生活。而每一面都是我，都是真誠不假的我。」

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談到工作及收工時的面向，陳珮騏表示，無論是活潑或沉穩，她都能表現出真誠的一面。然而，她也坦言在下班後完全是個宅女，幾乎不看社群媒體，即使偶爾發文也只是快速處理後便離開。陳珮騏透露，平時的她會照顧毛孩、煮飯，並在家忙各種家事，同時也會聽音樂、看電影和影片。她還提到，偶爾會獨自或帶朋友去參加藝展和音樂會，藉此來放鬆和充電。

▲陳珮騏發文分享心情。（圖／翻攝自Threads／carolyncat827）

陳珮騏也強調，藝人並非如外界所想的那樣具有特定的生活方式或水準，不論任何社經地位、工作狀態，「即使是同個圈子，不同人就會有不同的人生，你我的同一天都不會是同樣的風景。」她呼籲大家不要對他人的生活進行猜測或定論，「請停止對他人猜測幻想，甚至直指定論吧！」