孫安佐《拳願》嗆聲爆肢體衝突！現場扭打「5工作人員上前拉開」

記者陳芊秀/綜合報導

星二代孫安佐日前被目擊在街頭裸上身、精神渙散,經紀人公告全面停工,休養1個月後的他近日宣布新動向,加入健身房擔任教練。而他曾參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季,節目上線第二集,他多次挑釁其他選手,甚至與人爆發肢體衝突,火爆場面曝光。

▲孫安佐上《拳願》衝突畫面曝光。(圖/翻攝自YouTube)

在《拳願之星》第2季最新一集中,孫安佐搶過主持人麥克風,情緒高漲以中英夾雜嗆聲:「雖然上次MMA很不好意思的輸了,沒辦法,人家練這麼久,但是拳擊部分我還沒輸過吧,各位,Who wants challenge Sun?Come on,誰想要跟我打打看啊,Who wants to fight me!」接著,他更直接衝向選手人群,與一名對手發生推撞和頭頂衝突,引起現場鼓譟。

衝突升級後,現場觀眾高喊「打起來」,火藥味十足,甚至有選手當場嗆孫安佐「你只是小孬種」,令他當場摔麥克風、情緒爆發,雙方隨即扭打成一團,節目單位緊急出動至少5名工作人員上前拉開。

▲孫安佐嗆聲引發衝突,工作人員上前試圖拉開。(圖/翻攝自YouTube)

事後經紀人出面證實孫安佐已退出節目,表示因身心狀態欠佳,決定休息並尋求穩定的生活節奏。孫安佐休養一段時候後,宣布擔任健身房教練,大方邀請大家去找他進行訓練或是打拳。這將是他首度從事全職工作。