孫安佐《拳願》嗆聲爆肢體衝突！現場扭打「5工作人員上前拉開」

記者陳芊秀／綜合報導

星二代孫安佐日前被目擊在街頭裸上身、精神渙散，經紀人公告全面停工，休養1個月後的他近日宣布新動向，加入健身房擔任教練。而他曾參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季，節目上線第二集，他多次挑釁其他選手，甚至與人爆發肢體衝突，火爆場面曝光。

▲孫安佐上《拳願》衝突畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

在《拳願之星》第2季最新一集中，孫安佐搶過主持人麥克風，情緒高漲以中英夾雜嗆聲：「雖然上次MMA很不好意思的輸了，沒辦法，人家練這麼久，但是拳擊部分我還沒輸過吧，各位，Who wants challenge Sun？Come on，誰想要跟我打打看啊，Who wants to fight me！」接著，他更直接衝向選手人群，與一名對手發生推撞和頭頂衝突，引起現場鼓譟。

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衝突升級後，現場觀眾高喊「打起來」，火藥味十足，甚至有選手當場嗆孫安佐「你只是小孬種」，令他當場摔麥克風、情緒爆發，雙方隨即扭打成一團，節目單位緊急出動至少5名工作人員上前拉開。

▲孫安佐嗆聲引發衝突，工作人員上前試圖拉開。（圖／翻攝自YouTube）

事後經紀人出面證實孫安佐已退出節目，表示因身心狀態欠佳，決定休息並尋求穩定的生活節奏。孫安佐休養一段時候後，宣布擔任健身房教練，大方邀請大家去找他進行訓練或是打拳。這將是他首度從事全職工作。