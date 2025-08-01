專訪／麻衣揭豪門婚姻內幕「簽字前哭了」！　驚爆離婚小孩還不知情

記者孟育民／專訪

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在2014年與台塑集團王泉仁結婚後淡出演藝圈，生活重心移往家庭。然而，2023年雙方宣布離婚，結束9年婚姻，恢單後的她也重返螢光幕，逐步恢復演藝事業。麻衣日前接受《ETtoday星光雲》專訪，鬆口豪門婚姻秘辛，對於外界八卦早見怪不怪，被問到如果重來還會嫁給王泉仁嗎？她真性情直言：「同樣這個婚姻？不要吧，如果要的話可能要先知道一些狀況。」

▲麻衣接受專訪《ETtoday星光雲》分享近況。（圖／記者林敬旻攝）

麻衣和王泉仁2014年結婚，不料結婚3年就爆出婚姻危機，王泉仁經常徹夜未歸，更是在孩子出生後，雙方關係降到冰點，最終童話故事夢碎，正式結束9年婚姻。堅強的麻衣獨自撫養小孩，即便深陷痛苦都不曾掉淚，不過她坦言決定離婚前一天還是難忍情緒哭了，「有一種終於結束的感覺，原來這麼多事情，一個簽字就結束了，明天我就單身了。」雖然她一開始不太習慣單身的日子，但如今生活步入正軌，如同重生般，讓她笑說：「單身真好。」

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▲麻衣恢復單身，對於未來戀情抱持「順其自然」。（圖／記者林敬旻攝）

而麻衣動念離婚，也並非一夕間的決定，而是日積月累的情緒，「我中間完全沒哭，就覺得就要面對啊，還要感謝我爸媽的支持。」被問到中間有找人訴苦嗎？她笑說：「但是他們不希望我訴苦，很多媽媽都會討論家裡有的沒的，我比較少講，就自己處理，我就看書，生氣也沒有用，這樣下去會生病，所以要找到好好愛自己的方法。」

▲麻衣分享豪門婚姻內幕。（圖／記者林敬旻攝）

恢復單身的麻衣如今回歸演藝圈，在台灣、日本兩地奔波，這次趁著暑假也帶小孩來台灣走走，不過她自爆小孩目前還不知道兩人離婚，「離婚的意思還不懂，因為現在生活也都一樣，他以前有問過『爸爸呢』，因為以前疫情爸爸在海外工作很難回來，以後會跟他說『爸爸媽媽還是會愛你，只是沒生活在一起』，他應該再長大一點就會懂。目前我們（和王泉仁）都很健康，前幾天才碰面，整個都很好。」

▲麻衣目前和前夫依舊會聯絡，彼此溝通小孩問題。（圖／記者林敬旻攝）

談及當年為了家庭放棄事業，她說：「對方覺得我專注家庭為主、不要工作，因為我20歲到34歲都一直在工作，突然沒有了，好像少了東西，我其實非常不習慣，我突然沒有自信，一直要看小孩24小時，也沒有自己的時間，剛開始有一點憂鬱，但不到一年就調適好了。」而讓她支撐下去的動力就是看著孩子一天天成長，回過頭再看依舊不後悔自己的選擇。

麻衣透露曾跟王泉仁反應過「想出來工作」，但都被對方拒絕，「現在想想那時候的我也真的沒空，因為小孩還太小，雖然很辛苦，但小孩成長的瞬間是回不來的。」麻衣說每一個家庭都有不同的規矩，被問到最不習慣的點？她則說：「可能要保護很多事情，不能隨便講話，我也比較少跟朋友出去，其實也不是說不行，但有家庭後很難出去，應該每個人都一樣。」