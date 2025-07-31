快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

記者孟育民／台北報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧與Andy老師因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂，新北地檢署昨日（30）偵結，家寧媽（曾淑惠）涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌，家寧爸與家寧妹涉犯幫助逃漏稅罪，她因妨害電腦使用罪被起訴。她31日上傳字幕影片，開頭就感謝檢調還清白，稍早又拍片開戰Andy，爆出曾目睹他與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至曾有過婚姻美夢，但遭到對方拒絕，場面相當尷尬。

▲家寧再度開戰Andy，爆曾抓姦對方跟小三開房。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片中，家寧以「喂」稱呼Andy，以「香水玫瑰」稱呼其出軌對象，她吐露埋藏心中的秘密，「我永遠記得，我不小心聽見電話端的那句話，『妳要整朵香水玫瑰，還是半朵？』重量級有部影片說，我只要聽見房門打開，我就會驚醒，實際上是，每當熟睡只要聽見房門打開，就不見他的身影，就知道『香水玫瑰』又在召喚了。」

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家寧爆料，Andy過去所有的深情以及送禮都是假的，「他如果送我禮物，但我表情不夠動人，會要求我再重演一次，那些所謂的驚喜以心意也全部申請報銷清單，一筆一筆申請所有的開銷，我也傻傻等待過，哪怕只有一次，是為真正的心意。」認為Andy表裡不一，導致她多年來身心俱疲，也痛心提出分手。

▲家寧提及傷心往事。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

然而兩人最終選擇複合，不料Andy卻不再演了，在生日前一天親眼見到Andy與出軌對象在床上糾纏畫面，「我親眼看到喂與香水玫瑰在瀰漫香氣的『315』號房間裡細數花瓣，貓咪陪襯、氣味纏綿，那些是一幅幅我從未參與的畫面，我有不小心撇見他手機的訊息，每次的傷害都超出我的想像。」Andy甚至提出如果要繼續交往，身邊必須要有「香水玫瑰」，讓她選擇放手，她也公開Andy分手音訊，證實手握錄音檔證據。

▲家寧求復合卻遭提狠心條件。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



