15演員「記者會失控淚崩」　台劇改編社會案件…原型人物現身了！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。今（31）日該劇舉辦首映會，所有主演群都一同出席。

▲《我們六個》舉辦首映記者會。（圖／記者徐文彬攝）

天心、馬志翔、林雨葶、游珈瑄、潘親御、阮柏皓、吳采庭、何潔柔、蕭晴曦、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎今（31）日一同出席《我們六個》首映記者會，劇中原型人物六個小孩的大哥林作賢、二哥林作逸以及老五林青瑩也一同現身觀看片花。

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▲《我們六個》演員群失控大哭。（圖／記者黃庠棻攝）

記者會開始後，因為《我們六個》的劇情太過寫實，包含主演天心、林雨葶、游珈瑄以及童星吳采庭、何潔柔、蕭晴曦等人，上台宣傳戲劇內容時全都忍不住失控哭成一片，就連坐在台下的三位原型人物都不斷舉手拭淚，天心甚至衝到台上遞衛生紙，整個場面既感動又充滿歡笑。

▲《我們六個》三位原型人物也到場。（圖／記者徐文彬攝）

飾演大姐「秋伶」年輕時期的游珈瑄，幾乎整場含著眼淚，她分享自己情緒失控的原因，坦言「因為剛好三位原型人物有來到記者會現場，一抬頭就會對眼，就會很在意他們感受，看到他們一直在摸眼睛，希望不要在眾人面前失態，這樣的反應讓我很衝擊，所以才會一直哭。」

▲《我們六個》三位原型人物也到場。（圖／記者徐文彬攝）

飾演林作賢年輕時期的潘親御，過去曾演出《囧男孩》，時隔十多年再次與馬志翔合作，對方大讚他依舊很棒，笑說「覺得天才沒有長歪，因為有很多童星得到光芒會走歪，但過了這麼多年再次見到他，一樣很有禮貌，很難得」。

▲馬志翔。（圖／記者徐文彬攝）

在片花播完之後，原型人物林作賢也特地找到潘親御講話，被問及談話內容時，潘親御笑說「是我們的小秘密」，接著低調表示「他跟我分享了他的心情，雖然覺得心情五味雜陳，但有說我的眼神跟當年的他很像」，更透露自己有觀察到對方一直在戳眼睛，感受到對方有所觸動，直呼「覺得可以幫他完成他想說的事，有被認可，鬆了一口氣。」

▲潘親御（後排右二）與原型人物林作賢（黑衣） 。（圖／記者徐文彬攝）