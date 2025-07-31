安吉遊樂場廝殺慘敗！　被懲罰戴爆炸頭「化身包租婆」

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▲ 安吉推出〈BBG〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

ANGIE安吉推出〈BBG〉和〈Don’t Love Me!〉兩首單曲，邀約同門好姊妹聖恩一起化身歌曲中的「BBG（Babay Girl）」，兩人決定重返學生時代，一起到遊樂場玩樂一番，好姊妹安吉和聖恩在遊樂場內進行比賽，沒想到安吉除了投籃比賽，其他比賽一路慘敗給聖恩，最後必須接受懲罰—戴上如同「包租婆」的髮捲爆炸頭假髮打太鼓達人，安吉看到自己的模樣笑說：「其實還蠻可愛的！」

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▲ 安吉戴著假髮打太鼓達人。（圖／索尼音樂提供）



安吉透露自己唸書時代，會寫小紙條加上巧克力送給心儀的男生，是十分可愛的回憶；聖恩表示自己讀女校，只有在補習班時會碰男同學，她笑說：「因為自己功課不太好，當時只有約了功課好的男同學教數學，媽媽會點頭放行。」兩人的「BBG」戀愛回憶十分有趣。

不過安吉戴著假髮在太鼓達人成功贏過聖恩，加上這大半年宣傳的辛勞，公司特別送她「神秘禮物」，安吉原本只許願收工可以吃到芒果雪花冰，結果在揭曉禮物時，看到「簽名音樂會」時，忍不住驚叫出聲，張大眼睛頻頻詢問：「真的嗎？」在得知還要一口氣舉辦北高兩場時，她開心不已到直呼：「Oh My God！」興奮說：「這是我人生第一次的簽名會，希望吉子們都會來，很想唱歌給大家聽，和大家見面。」

