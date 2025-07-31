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猛爆性肝炎只是併發症！沈玉琳腹積水插引流管　醫院急排查病因

沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房治療中。（翻攝自沈玉琳臉書）

▲沈玉琳病情引起高度關注。（翻攝自沈玉琳臉書）

圖文／鏡週刊

沈玉琳因猛爆性肝炎住進三總加護病房，老婆芽芽也於今（31日）首發聲，透過沈玉琳社群發文曝近況，透露「經醫師評估後，目前正配合檢查並進行休養中。」但身邊友人向本刊透露，沈玉琳雖因猛爆性肝炎住進加護病房，但據悉，猛爆性肝炎只是併發症，目前醫療團隊正排查，他身體其他器官是否出問題。

沈玉琳住院隔天眼睛曾睜開過，但身體仍相當虛弱，加上腹中積水嚴重，醫療團隊已經為他插上引流管。由於沈玉琳入院時黃疸指數過高，一度傳出他可能是胰臟癌，但至今沒獲院方證實相關傳言。

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沈玉琳因工作量大，太過操勞，29日爆出猛爆性肝炎住進加護病房，但據悉，猛爆性肝炎只是併發症，他的其他臟器也出現問題，因此，醫療團隊正排查主要病因，且沈玉琳不愛看西醫，生病有吃成藥、保健品與中藥的習慣，目前院方也朝此方向追查中。

沈玉琳去年9月他被診斷出內臟脂肪及三酸甘油脂指數過高，為此積極展開減重計畫，幾個月下來狠甩17公斤，身形明顯消瘦，雖然外型煥然一新，但健康卻疑似也因此埋下隱憂。


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