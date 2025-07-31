向佐表妹遭傳「已婚包養男星」　反擊6謠言：你有難了…來頭超大

記者陳芊秀／綜合報導

大陸人氣作家弄簡是雙胞胎姊妹的筆名，是港星向佐的表妹，姊妹倆近期將筆下耽美小說《垂涎》影像化，設定在ABO世界觀，4個主角的感情糾葛。然而劇集熱播中，遭謠傳已婚、包養男明星、賭博輸光家產等，弄簡大動作蒐證闢謠，要求2小時內刪文並發文道歉，隨後一票道歉文火速張貼。

▲向佐表妹是人氣雙胞胎作家弄簡，近日遭謠傳「已婚包養男明星」，姊妹震怒反擊。（圖／翻攝自微博）

雙胞姊妹自14歲起以「弄簡」共用筆名創作耽美小說，代表作《垂涎》改編成電視劇，並且親自擔任編劇，同時與表哥向佐成立影視公司，簽下男星黃星、邱鼎杰等人。姊妹倆名氣隨戲熱播大增，同時網路謠傳已婚、包養男明星、賭博成癮、抽菸酗酒、夜店常客等，妹妹透過微博帳號「做個小孩007」澄清，姊妹倆本業是「一級市場投資」，經濟狀況良好，無不良愛好，並寫道：「過於熱愛BL內容+熬夜+吃甜食。」

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▲向佐與表妹弄簡合作開影視公司。（圖／翻攝自微博）

▲弄簡代表作《垂涎》近期推出真人劇集，環大陸播出。（圖／翻攝自微博）

▲弄簡姊妹被謠傳已婚、包養男明星、賭博成癮、抽菸酗酒、夜店常客。（圖／翻攝自微博）



同時弄簡妹妹開始反擊造謠者，「攢一攢律師費和賠償費。不過，造謠四子的要記得多攢點錢，因為賠償男明星會比較貴」、「敢造謠我姐已婚，結婚對象不是我的，你有難了」。她表示造謠源頭已經蒐證並公證，但願意給散播謠言的網友一個機會，「2小時內主動刪除造謠內容並發布道歉說明的，將不予追究。否則我下一條微博會直接Tag（點名），我看到傳播謠言的博主/網友，並一對一發出律師函」。

▲弄簡曬對話表示已經完成蒐證並且公證。（圖／翻攝自微博）

▲弄簡反擊造謠，限時2小時內刪文道歉。（圖／翻攝自微博）

弄簡最新發文提及：「真心勸告大家別為了逞一時之快，搭上現生的安穩，比起坐上被告席，刪帖跑路不丟人……。」隨後陸網火速有網友發文道歉。

▲已有網友火速發道歉文。（圖／翻攝自微博）