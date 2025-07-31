除了我，沒人保護她！李洙赫為女星擋「18禁性提問」霸氣舉止曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「雕刻美男」李洙赫擁有貴氣的長相，舉手投足都散發太子爺的氣息，受到很多粉絲喜愛。他近來接演新劇《S Line》，故事設為18禁，Arin飾演可以看得到人們性關係次數的奇異少女，兩人日前前往坎城宣傳戲劇，難免被問到18禁關於性的提問。李洙赫聊起採訪花絮，他當時直覺替女方擋下尷尬問題，並表示「在那裡，除了我，沒人可以來保護她！」霸氣發言超圈粉。

▲李洙赫為Arin擋題目。（圖／翻攝自Arin、李洙赫IG）



李洙赫與Arin近日出演朴娜勑網路節目宣傳戲劇，兩人日前為了戲劇到坎城影展宣傳，因此曝光了李洙赫的暖心舉動。李洙赫還原現場狀況，「去到坎城影展接受採訪我也是第一次，但有些題目是作為女團偶像來說，回答會有點為難的部分，比方說，我們的《S Line》主題是探討性話題的戲劇，有些記者的提問確實是無可避免的問題」，於是他會出面緩解氣氛，順勢把問題帶過。

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▲▼李洙赫、Arin在坎城受訪，幫忙擋掉有關性的題目。（圖／翻攝自YouTube）

Arin因此很感動，也希望回到韓國的節目宣傳可以和李洙赫一起。但爆笑的是，李洙赫回到韓國後，反而告訴Arin：「回到韓國後，我們就是個人戰囉！」他解釋：「因為在那邊（坎城），除了我以外，沒人可以來保護她！所以我才會出面表示『這題讓她回答可能不是那麼地好』，我才會這樣緩解氣氛。」語畢，他再度強調「等搭上飛機回韓國的那刻，我們就是個人戰囉！」要求Arin自立自強，逗得全場笑出來。

▲李洙赫回到韓國後，幽默地告訴Arin「回韓國就是個人戰了」。（圖／翻攝自YouTube）



隨著節目播出後，李洙赫的霸氣舉止掀起熱議，粉絲稱讚「李洙赫有罪，長得很冷漠但反而很幽默」、「隱約覺得李洙赫好好笑」、「保護Arin太帥了」。