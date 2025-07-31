恭喜！《母胎單身》載伊熱戀ing　導演喜曝「對象是年上女」

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《母胎單身戀愛大作戰》自開播以來話題不斷，如今最終回播出後，更傳來令人驚喜的好消息，節目中的人氣參與者「成長型男」載伊，節目結束後已與一位年長女性展開戀情，成為該節目少數在現實中也成功脫單的成員之一。

▲載伊交女友了。（圖／翻攝自韓網）



《母胎單身戀愛大作戰》製作團隊於7月31日在首爾舉行最終回公開紀念活動，導演金魯恩特別透露載伊的近況，「在獲得本人同意後，我們想跟大家分享一個好消息，載伊目前正與一位年長女性交往中。」消息一出，立刻引起粉絲與觀眾們的熱烈討論與祝福。

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載伊在節目中的轉變深受觀眾喜愛，被譽為「成長代表」的一員，尤其是第七集中他為了避開女參與者汝明而蹲在角落的一幕，更因其真實與可愛引發熱烈共鳴。導演趙旭亨當時解釋：「當下現場風大又很暗，沒人想到那裡會有人，是攝影導演在看監視器時驚呼『那是人嗎？』我們才發現那是載伊，原本還以為有人喝醉倒在地上。」

儘管節目因聚焦母胎單身者而一度引發「是否會成為笑柄」的質疑，製作人元承宰則強調：「我們呈現的是他們真實的生活與特質，觀眾似乎也理解了這一點。」趙PD也補充表示節目完全無劇本，並笑言：「有人說如果這是演技，那載伊簡直是李炳憲。」

隨著載伊在戲外也找到愛情，《母胎單身戀愛大作戰》成功見證了母胎單身的蛻變與成長，也讓人期待未來是否還有更多節目情侶誕生。