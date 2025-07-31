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唱紅《阿叔》片尾曲...新一代國民女兒是她！　婆媽搶著要當媳婦

記者蔡琛儀／台北報導

馬來西亞新生代歌手陳佩賢，為了音樂夢想獨自來台發展，至今已在台灣生活近七年。回憶初到異鄉時，她坦言曾面對語言與文化差異、孤單與競爭壓力，但始終不曾放棄。她努力進行聲音訓練與創作學習，每年最期待的，就是與家人團聚，今年終於與經紀人請假兩週返鄉，一下飛機就驚喜見到爸媽與爺爺奶奶全員接機，讓她感動淚崩，久久擁抱不放手。

▲▼陳佩賢回馬來西亞老家。（圖／福茂提供）

▲▼陳佩賢日前開心回馬來西亞老家充電。（圖／福茂提供）

▲▼陳佩賢回馬來西亞老家。（圖／福茂提供）

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陳佩賢在2019年與福茂唱片簽約後，至今演唱超過15首戲劇主題，代表作包括《有生之年》〈You Are〉、《親愛的亞當》〈遇見你之前〉及《阿叔》片尾曲〈鹹酸甜〉等，其中〈鹹酸甜〉更在YouTube突破500萬觀看，被封為「新世代OST女王」。她表示：「音樂不只是作品，更是連結人與人之間的情感橋樑。」

〈鹹酸甜〉溫柔貼近生活，深受婆媽族喜愛，陳佩賢分享，曾有粉絲笑說：「你唱的那首歌好好聽，讓我兒子娶回家好不好？」甚至有人留言關心她是否需要按摩，讓她又驚又喜，被塑造成婆媽心中的理想好女兒、好媳婦的形象，也讓她感受到音樂所能傳遞的溫暖與文化認同。

▲▼陳佩賢回馬來西亞老家。（圖／福茂提供）

▲陳佩賢被塑造成婆媽心中的理想好女兒、好媳婦的形象。（圖／福茂提供）

這趟返鄉假期，她也帶家人前往泰國旅遊，一起吃飯、聊天、欣賞風景，讓她笑說：「媽媽和奶奶煮太好吃了，回台一定得減肥！」短暫假期過後，她立刻投入新歌籌備，期許未來創作更多屬於自己的故事與聲音，「我希望我的音樂，不只是歌，而是我來台追夢的真實紀錄。」

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陳佩賢

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