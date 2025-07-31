21歲愛女才上選秀節目　李千娜再爆喜訊...感動險落淚　

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜21歲愛女先前登上選秀節目被認出，日前宣布「回娘家」，與環球音樂再度攜手合作，環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅特別越洋連線祝賀，李千娜則表示：「非常開心再一次回到娘家『環球音樂』的懷抱，今天看到大家都在，真的一度感動到差點落淚，但又怕自己太感性哭花了臉，趕緊收起情緒，謝謝大家願意一起努力。」

▲▼李千娜鳳還巢回到環球音樂，右為環球音樂臺灣董事總經理謝定原。（圖／環球提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影視歌三棲的李千娜，近日「斜槓」開個人頻道，圓了五年來的夢，環球音樂臺灣董事總經理謝定原送上特別製作的優質創作人金獎，預祝她的頻道訂閱量猛爆，李千娜更以「女兒心」準備了寓意「呷豬腳愈勇健」的豬腳，表達對環球音樂大家庭的的祝福，希望健康美滿幸福。

李千娜現在要兼顧家庭、工作等多重身份，坦言：「就是得犧牲睡眠和很多自己的時間，所以一定要非常熱愛每一個角色、去享受它，才能帶著滿滿的期待，迎接所有挑戰。我特別喜歡接受新任務、開發新的可能，每次解任務時，成功會獲得成就感，就算失敗，也能在過程中學到很多；也因為這樣才不會覺得疲憊，反而能一直保有那份少女心，開開心心往前衝！」

她從8月開始將有新作品陸續釋出，李千娜透露這次專輯概念是以「電子花車」為主題，從小時候的故事出發，翻唱爸爸媽媽年代流行的經典台語歌曲，希望能透過這一次的翻唱改編讓大家更喜歡台語歌，這次從發想專輯概念、選歌、後期製作，到拍攝平面與MV，每一個環節她都全程參與，一天幾乎只睡5小時，她坦言：「有時真的希望自己是超人，可以不用睡覺，把每個角色都做到最好、做到最完美，哈哈！」