疫情間跑去拍A片！石原希望潛男校談禁忌戀　火辣身材被抓包是女的

記者吳睿慈／綜合報導

「2025 TRE台北國際成人展」將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場，再度刷新尺度與規格。主辦單位公布河北彩伽領軍、破百位女神齊聚以及新人王朝超頂女優齊聚三大升級亮點後，再度推出重量級企劃，3位最強冠軍女優團村上悠華、石原希望、南沢海香首次同框亮相。

▲村上悠華人氣爆棚，許願親手下廚番茄炒蛋寵粉絲。（圖／AV One Love萬楽提供）



「村神」村上悠華原本在列車上廣播報站的甜美車掌，因熱愛旅行與探索，轉身進入成人界發光發熱，她曾在出道記者會上高喊「我要成為第一名」，如今人氣實至名歸，這次特別準備了自己迷上的番茄炒蛋，許願現場親自下廚給幸運粉絲試吃。

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▲南沢海香身材比例完美，一出道立即受到矚目。（圖／AV One Love萬楽提供）



20歲的「怪物級新人」南沢海香來自長野縣，是一位還在念大學的青春美少女，卻以H罩杯與運動員體格讓人驚艷出道即爆紅。她為了TRE展精心做了可愛美甲與新髮型，就是想以最完美狀態見粉絲。談到7月新片中與打工店長的初戀系純愛體驗，她臉紅分享：「那場戲拍起來真的讓我心跳加速，就像真的談了一場戀愛。」更笑說：「初次來參加成人展，可以站在前輩們身邊真的很榮幸，我會用最甜的笑容、最真的互動回報台灣粉絲！」

▲石原希望在疫情間投入AV行，作品表現橫掃排行榜成績優異。（圖／AV One Love萬楽提供）



石原希望外型冷艷、氣質獨特， 作品表現橫掃排行榜成績優異，自2020年出道火速走紅受到矚目，因為疫情而成為AV女優，有著「疫情AV女神」的稱號。她在新作中飾演女扮男裝潛入男校的角色：「我首次挑戰『女扮男裝潛入男校』，接下來的劇情，變得又刺激又曖昧。但後來因為身材太好被發現，展開了一段秘密戀情。」