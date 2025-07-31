蕾菈普吉島脫了！「泳衣包不住超兇上圍」深溝被看光 一轉身激辣

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她30日便在社群網站上傳一系列於普吉島拍攝的比基尼照，火辣體態吸引不少網友朝聖按讚！

▲蕾菈解放超辣比基尼。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



照片中，可以看到蕾菈穿了一套黑色比基尼，相當映襯她的健康膚色，泳衣完全包不住渾圓胸型，深邃事業線在鏡頭前被看光光。下半身搭配三角綁帶泳褲，一轉身辣露蜜桃臀型。

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▲▼蕾菈和好朋友一起出國玩。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈在貼文中坦言，這趟普吉島之旅應該是她近年最放鬆的假期，「在這趟旅程裡，重新認識了我自己」，同時也學會愛自己的方式，「期待下一趟新的旅程！」

▲▼蕾菈被老公從背後環抱。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



事實上，蕾菈2024年分享減重過程時透露，她在營養師協助下，打造出適合自己的飲食菜單。她學會了如何計算食物份數，對於自己吃下多少碳水、蛋白質更有概念，再對照營養師提供的建議攝取量，便能有效估算吃進去的營養是否足夠。

▲蕾菈近年積極控制體態。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



運動方面，蕾菈當時坦言本來已荒廢健身習慣3年，卻被營養師建議1週訓練4次。剛開始確實很痛苦，但她認為「人的習慣是21天養成的」，一旦開始倦怠，就開始勸自己「今天是第5天，我只差16天就可以養成這個習慣了」、「再撐一下」，等到熬過21天，她發現身體真的會因為沒運動而感到怪怪的，成功克服了自己的惰性。