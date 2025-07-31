別把「不想被管」當創業原因！　潘慧如店開3年吐難處：熱情變負擔

記者張筱涵／綜合報導

藝人潘慧如近年除演藝工作外，也經營一間寵物旅館，今（31日）在社群平台發出長文，分享創業3年來的親身經歷與體悟，坦言「沒事真的不要輕易開店」，一席話引起不少共鳴，並以過來人身分向年輕人誠摯喊話：「別再把『我不想被管』當成開店的理由了。」

▲▼潘慧如。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘慧如 Ada Pan）



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潘慧如提到，決定開設寵物旅館時，並沒有想靠這個維生，但這3年來的生活卻「真的被整個打亂」，進而舉例開店大小事無所不包：「馬桶壞了誰修？燈泡壞了誰換？漏水了誰找人來補？」即使沒有員工也煩，有了員工「更是煩惱（苦笑）」。此外，旅館全天營業、無法打烊，更得面對「無理的動保處、不喜歡毛孩的惡鄰，還有那些總覺得『你以為你了不起』的同業」。

在員工部分，潘慧如感嘆找人真的難：「找不到對寵物有愛又有專業的人，面試來的人，不是沒經驗，就是有經驗卻完全忽略動物情緒。」坦言若非「靠著最初的熱情與使命感支撐著，我大概早就放下到處去旅行了吧」。

對於創業風潮，潘慧如坦率提醒年輕人：「想當老闆很酷，但真的，當員工比較輕鬆。」她指出，當員工可以「準時上下班，有固定薪水，有時間、有錢可以安排出國旅行，日子過得自在又穩定」。並引述資料指出，創業開店的成功率不到20%，失敗一次「可能讓你財務倒退3到5年，甚至更多」，更別提許多人「生活品質全面下降，最後夢想變成壓力，熱情變成負擔」。

同時，潘慧如也誠摯建議：「如果你現在有一份穩定的工作、有生活的餘裕、有能力安排自己的人生，那真的已經很不錯了。」並提醒「創業不是唯一的成功，能穩穩生活、自在快樂，才是真正的幸福。」

貼文一出，網友紛紛留言響應：「千萬別創業，尤其是一個人的事業，真的真的真的」、「創業三年半，最後還是收掉」、「說得真好真實際」，顯示潘慧如的真誠分享戳中不少創業者的心聲。