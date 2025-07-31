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楊紫二搭李現CP感升級！　7個月內「零下8度到40度」他認超崩潰

記者黃庠棻／台北報導

話題古裝神劇《國色芳華》改編自意千重同名古裝傳奇小說，由楊紫和李現領銜主演，劇情講述唐朝商賈之女「何惟芳（楊紫飾）」，在長安天下第一貪官「蔣長揚（李現飾）」的協助下，從只有利益交換的婚姻中和離出戶。

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

何惟芳憑借培育稀世牡丹的高超技能和過人的經商頭腦，與蔣長揚組成匠人與投資人的組合，帶領一眾命運坎坷的女性共同經營花坊。而在蔣長揚的報國之路上，何惟芳也屢從旁幫助，雙方漸漸暗生情愫，最終二人攜手共平叛亂，雙雙退隱天地間。

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▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

《國色芳華》尚未播出就話題不斷，不但預約量高達600萬、刷新紀錄，正式播出後，目前累積的網路平台播放量也狂破10億次，再次驗證楊紫和李現的超高人氣。《國色芳華》8月2日起，每週六日晚間6點愛爾達綜合台全新首播。

除了主要演員演技吸睛外，導演丁梓光也是核心角色，早在執導人氣《以家人之名》和《去有風的地方》時，就能感受到導演對劇情和角色的細膩描寫。

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

雖說《國色芳華》是導演丁梓光執導的首部古裝劇，但同時身兼藝術總監的他，再次利用他對盛唐歷史特有的美學和文化考究，在服化道方面完美復刻話唐代服飾、牡丹文化，透過精心打造的1500套服裝融入敦煌壁畫元素，獲白玉蘭「最佳美術獎」肯定。

除此之外，在光影美學和鏡頭語言展現極高的專業性，封為「內娛戲劇圈TOP級」，丁梓光堅持「女本位」敘事，避免女性角色懸浮化，他通過女主角「何惟芳」的人物成長線表現女性獨立的一面，並設計群像角色反映唐代女性地位，而楊紫「真實落地，不浮於表面」的精湛演技也獲得極高評價。

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

「收視女王」楊紫再次挑大樑挑戰大女主戲，被問到最喜歡「何惟芳」身上哪些特點時，她認真表示「首先我覺得她很善良，然後其次她也有自己的夢想，並且堅持不懈，這點我很欣賞她。」聊到這個角色的迷人之處時，她說「應該是在芳園，她把小廝們的契書都撕掉，告訴他們『你們現在都是自由人了，不是誰的下人』的那場戲，那瞬間我覺得她很有現代人的思想。」

另外，楊紫也補充說「我喜歡平淡的台詞裡面帶有一些溫暖的人間煙火。」 劇中「何惟芳」的多個中式造型都話題十足，她笑說「何惟芳的『三白妝』類似現在的打亮，畫在臉上會很有立體感，另外她的眉形、唇形也很有特色、特別。」言語中也流露出她對角色的喜愛。

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

據悉，《國色芳華》是李現和楊紫2019年合作《親愛的，熱愛的》後再次搭擋演出，李現曾大方坦承除了劇本和角色吸引他外，也因為和楊紫已經非常熟悉，所以收到邀約時二話不說就決定出演。兩人也在宣傳期間聊到二搭後的感覺。

楊紫先說「我覺得還挺不一樣的，這次再次合作我覺得現哥（李現）好像成熟了很多，而且他的心態更加平穩、成熟。」而李現先是大讚對方專業「這麼多年過去，我認識的楊紫依舊是這麼專業、認真、漂亮，還記得有一場戲的台詞非常多，再加上這次是古裝劇，所以有些詞沒辦法修改，正式開拍後，她一字不漏、一條就過，連導演都起立鼓掌，她真的是非常好的搭擋！」。

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《國色芳華》由李現、楊紫主演。（圖／愛爾達電視提供）

《國色芳華》共拍7個多月，回憶起拍攝過程，李現也分享「應該是痛苦且快樂著，快樂的部分是我可以肆無忌憚地去發揮，痛苦是我們從零下8度拍到40度，我記得最冷的那天應該是楊紫被拷問的那場戲，她就穿很單薄的衣服，最熱的那天我是穿三四層的那種戲服，光是穿上去的那刻就出汗了。」《國色芳華》8月2日起，每週六日晚間6點愛爾達綜合台全新首播。

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楊紫李現國色芳華

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