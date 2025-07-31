沈玉琳傳「1指數」飆高！暴瘦皮膚發黃抓病灶…三總團隊跨科搶救

記者陳芊秀／綜合報導

主持人沈玉琳於29日傳出住進三總加護病房，其助理昨日（30）現身加護病房時，面對媒體稱「你們認錯人了」，隨後透過訊息向媒體回應：「玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯。」目前三總組成跨科團隊救治，又有傳聞指出他一個指數超標。

▲沈玉琳。（圖／資料照／中視提供）

據《聯合報》報導，有知情人士透露，沈玉琳有一個指數飆到令人驚訝，且他如果是肝臟、胰臟出狀況，進入三總後應該會由肝膽腸胃科接手，但目前負責他的主治醫師卻來自另一個領域。

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沈玉琳突然住院，令各界震驚同時不斷湧入祝福打氣。有消息人士昨日（30）向《ETtoday新聞雲》透露，三總醫療團隊收治沈玉琳後，安排各科會診，並進行多種精密儀器檢查，而目前除肝臟的狀況之外，也不排除胰臟方面的疾病。他入院前有多種徵兆，例如暴瘦、皮膚發黃等，雖可能是肝炎，但也和胰臟癌相似，團隊正全力搶救。

沈玉琳去年開始為健康瘦身，10個月過後共瘦下17公斤，整個人也瘦了一圈，不料身體亮紅燈更傳出住進加護病房，狀況持續令外界憂心。他的助理昨日以訊息回應：「請大家不要擔心，玉琳哥目前狀況一切良好，中午還跟老婆芽芽一同吃飯，也感謝院方的積極檢查與大家的關心，再過不久就會重新回到螢光幕前，繼續製造歡笑給大家。請大家不要混淆視聽，謝謝！」