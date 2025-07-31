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上村謙信摸腿性騷案再開庭！　辯稱「只想請女方陪上廁所」

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星上村謙信3月前往香港舉行粉絲見面會，卻在活動後傳出風波。港媒報導指出，他在慶功宴上疑似非禮一名擔任翻譯的女子X。案件於30日在香港法院續審，控辯雙方就當晚的互動展開激烈攻防，法官最終裁定表證成立，被告將於31日出庭自辯。

▲▼上村謙信在香港涉猥褻女翻譯被捕。（圖／翻攝自微博）

▲上村謙信再度前往香港接受庭審。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，30日庭審中，辯方律師代表上村謙信進行盤問，指出當晚被告展示手機畫面，其實是希望邀請X加入自己LINE粉絲群，並非另有所圖。然而X否認這一說法，強調當時並沒有察覺任何相關訊息。針對律師提出「日文句子可能意思是想請X陪他去廁所」，X則反駁稱：「陪去廁所和一起去外面的廁所沒有分別」。

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▲上村謙信不認罪。（圖／翻攝自X）

▲上村謙信不認罪。（圖／翻攝自X）

此外，律師質疑X在被摸時為何沒有立即反應，例如推開對方或發出拒絕言語。對此，X表示自己當時受到驚嚇，從未經歷過類似狀況，一時不知該如何反應，也不敢當場說出口。不過她也補充，自己在當下有縮開身體，上村謙信在此動作後確實曾短暫停手，認為這足以讓對方知道她並不接受這樣的肢體接觸。

X的女同事亦出面作證，表示自己當晚坐在X旁邊時，看見上村謙信的手心觸碰到X的大腿。證人回憶，X當場曾對她說感到害怕，離席後更是情緒潰堤、邊哭邊抱住她，說自己被不斷騷擾，對方「講不聽」。隔日X向她表示，自己因為這件事失眠、做惡夢，最終決定報警處理。

法官在聽取雙方證人證詞後宣布控方案情結束，裁定此案表證成立。預計上村謙信將於31日出庭自辯。庭審結束後，上村由私家車接走離開法院，場外仍有數十位粉絲守候，有人手持應援物自拍支持偶像，氣氛複雜而低調。

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上村謙信

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