啦啦隊虔虔「晉升舞蹈總監」　霸氣宣布：動作不到位給我重來！

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員虔虔今（30）日透過社群開心發文，正式宣布自己從啦啦隊員正式晉升為舞蹈總監，同時也自豪表示：「我終於可以理直氣壯的喊：『這個動作不到位，給我重來！』」

▲虔虔是Formosa Sexy成員之一。（圖／翻攝自Instagram／rosie_01.28）

虔虔表示，這一路走來，並非只是依靠運氣，而是每滴汗水、每次排練後的堅持，甚至是腳爆痛的情況下仍咬牙練習，才得以實現這項成就。她回顧過去五年的時間，與球隊和隊員們一同經歷了無數次排練，並在過程中成長。她也向球團表達感謝，感謝球團對她的信任，「謝謝這五年來從沒讓我鬆懈過的舞台。」

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▲虔虔拚上舞蹈總監。（圖／翻攝自Instagram／rosie_01.28）

虔虔特別提到了隊長梓梓對她的支持與陪伴，她表示，當自己在迷茫與無助中徬徨時，對方會用最溫暖的方式引導她，並給她經驗與方向。最後，虔虔感謝支持她的人，並以輕鬆幽默的口吻，表達自己在成為舞蹈總監後的心情，「請記得：我們這隊，舞蹈總監是辣妹。很辣、很會跳、也很會罵，我們第六年見。」