快訊／家寧遭起訴反控Andy劈腿！男方反擊：化妝可以騙人，但金流無從藏匿

記者孟育民／台北報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂。新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並且以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，另外還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此在30日請律師發出聲明，表示「深感遺憾」，更再度指控男方劈腿。稍早，Andy也做出反擊！

▲家寧和Andy再度隔空開戰。（圖／翻攝自Threads）

對此，家寧透過律師發出聲明，表示對遭到起訴一事「深感遺憾」。她強調，自己與Andy在2024年4月因「男方對感情不忠」，已協議和平分手，對方也同意將「眾量級」頻道留給她繼續經營，甚至主動協助更換AdSense收益綁定帳號。讓她無奈表示會在法院說清楚來龍去脈，還自己清白。

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▲家寧律師聲明全文。（圖／翻攝自家寧Instagram）

對此，Andy先是傻眼反擊：「我不曾也不會拿感情事來模糊焦點，犯法就是該誠實認錯、承擔責任，到現在張家人還在發聲明欺騙，不願交代事實。化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！期待司法嚴懲罪犯的那天趕快來臨。」

關於變更眾量級頻道綁定之Google AdSense帳號驗證碼寄送地址，他表示當時僅是恢復頻道盈利作用，並且也於起訴公開前，完整與檢查官說明，才會有今日正式起訴張家人的內容，喊話：「望張家寧小姐別再惡意抹黑。」