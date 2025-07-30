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直擊／濱崎步睽違17年終於來台！　46歲美成這樣...機場直接暴動

記者蔡琛儀／台北報導

日本流行音樂天后濱崎步將於8月1、2日登上台北小巨蛋，舉辦睽違17年的個唱「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」，門票日前開賣秒殺完售，濱崎步今（30日）晚上抵達桃園機場，以一身淺藍色短版牛仔外套及同色系的牛仔長褲，外加米色棒球帽外搭豹紋頭巾、手機背帶上掛著可愛吊飾，潮味又不失甜美，昔日流行天后風采依舊。

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本天后濱崎步稍早抵達桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

濱崎步今天一上飛機就立刻發文寫：「等下見，台北TA（濱崎步粉絲名）。」天后一出現在機場入境大廳，現場逾百位粉絲瞬間響起熱烈尖叫聲，濱崎步也熱情和在場眾人一一揮手打招呼，心情看起來相當不錯，接著她在機場停留不到1分鐘就離去。

濱崎步近年積極重啟亞洲巡演，日前結束新加坡萬人演唱會，帶來〈Marionette〉、〈evolution〉等代表作，並用流利英文與觀眾互動，氣氛爆棚，她也分享為了完美舞台多次熬夜彩排，「燃燒到像喪屍一樣」，仍堅持要做到最好。如今暌違17年的台灣演唱會將啟動，讓粉絲都相當期待。

▼濱崎步人氣依舊，現場超多粉絲來接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 日本天后濱崎步抵達桃園機場（班機JX803） 。（圖／記者黃克翔攝）

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