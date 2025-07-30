「打工仔→發片歌手」超勵志！　男星出道3個月秒爆紅

▲ 陳竟飛Shane推出新單曲。（圖／小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳竟飛Shane出道不到三個月，以新人黑馬之姿持續創下亮眼成績，不僅受邀參與《2025 太空港音樂嘉年華》，近來也推出新單曲〈我留了一個清晨給你〉，靈感是一段漫長且執著的追夢日常，近三年來，他每天清晨五點起床趕去早班打工，下班後再用僅剩的時間創作、編曲、寫歌，一路忙到深夜才休息。這樣清晨與深夜交替的生活，既是挑戰，也是推動他前行的力量。

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▲▼ 陳竟飛Shane受邀參加2025漫畫博覽會舞台活動。（圖／小馬鈴薯娛樂製作、我在娛樂提供）



他坦言：「我不知道那是不是一種認命，但我確定，那是一種證明自己活著的方式。」在最疲憊的時刻，朋友與打工時遇到的陌生人總會給予鼓勵與關心，成為他最真摯的動力，陳竟飛也特別感謝一路上幫助過他的貴人與始終支持他的歌迷，承諾自己一定會繼續努力，把最真誠的音樂帶給大家。

陳竟飛新歌〈我留了一個清晨給你〉原本並不在專輯《The Ego》的發行計畫中，卻意外成為專輯問世前的重要暖身曲，對陳竟飛而言，這首歌是一封寫給自己與聽眾的信，他回憶：「某一天我突然意識到，我好像可以準備失去一切了。」於是選擇「減法」編曲，只保留最樸實的情感。

他近來也受邀參加2025漫畫博覽會舞台活動，在世貿會場與粉絲熱情互動，展現跨界魅力，結合可愛視覺與多元互動，陳竟飛與粉絲親身感受動漫二次元創作的無限可能，活動現場被擠得水洩不通，人氣指數再創新高。