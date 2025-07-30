32歲台八女星自曝凍卵原因！　認了「有追求者」圈外男狂追半年

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》即將在八月下旬開播，今（30）日該劇舉辦卡司記者會，邀來新生代演員李睿紳、賴郁庭、劉書宏、邱子芯一同出席，各自挑戰與以往截然不同的角色設定。

▲劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者黃克翔攝）

賴郁庭休息一年後重返劇組，這次不再演出以往富家女，以短髮中性造型回歸，演出個性直率、勇敢扛起家計的女漢子，角色個性率真、動作大喇喇，她為了角色不僅剪去20多公分長髮，還會觀察現實生活中的男性朋友，直呼「會刻意放大一些動作，讓個性更鮮明」。

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▲賴郁庭。（圖／記者黃克翔攝）

李睿紳則分享這次角色終於跳脫以往的「負心漢」形象，化身市場長大的熱血青年，為了貼近角色，他接了馬尾髮片，開拍前狂曬日光浴6次，也積極健身，至今已瘦身近11公斤。他笑說自己完全不會做菜，但這次角色是料理高手，因此還特別跟朋友學切菜「現在至少會切絲不切手了。」

▲李睿紳。（圖／記者黃克翔攝）

邱子芯在《百味人生》中首度挑戰野台歌仔戲，坦言是一項意想不到的全新嘗試「拍攝前三天我才知道要演『樊梨花』，一開始真的蠻頭痛的。」她透露劇組特別安排歌仔戲老師教她基本身段。雖然過程辛苦，但她對扮相十分滿意，連賴郁庭都大讚「超美！」她笑說「連我媽看到照片都沒認出來是我！」

▲邱子芯 。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，邱子芯被問到日前去凍卵一事，坦言自己已經30幾歲，清楚知道這幾年自己把生活重心放在工作，強調「不可能生小孩」，所以趁卵子還健康，為未來做預備。被問及目前是否有對象，她低調表示「有追求對象」，對方從去年開始追求，是個圈外人，對於感情事件保持低調態度。

▲邱子芯 。（圖／記者黃克翔攝）