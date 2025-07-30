阿喜吃30公分巨物！曖昧喊「一樣長」　風田驚呆誇讚：很會吸吮

記者孟育民／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時本次瞄準台南、高雄，一連2集進行「台灣最強美食重鎮PK」，主持人風田、朵拉和來賓阿喜（林育品）要從5種類型，比拚兩地美食。阿喜拋開「宅男女神」包袱，不計形象搞笑，開場就大唱「我的台南吃得不平凡」，挑戰「恥度」極限。她錄影過程金句連發，被主持人稱讚很會「吸吮」食物，她乾脆改藝名自稱「阿吸」，各種出乎意料的迷惑行為，數度點中兩位主持人笑穴，笑到無法主持。

▲ 阿喜（中）頻頻搞笑，風田（左）和朵拉在旁目瞪口呆 。（圖／TVBS提供）

本集台南之旅，介紹「超殺底片」、「傳統小吃」、「爆甜系」、「創意料理」、「巨巨美食」等5種類型美食，當眾人來到超大鰻魚潛艇堡店，30公分長的鰻魚潛艇堡一上桌，阿喜不自覺伸出手臂比劃，驚呼「一樣長」，曖昧的語氣，讓兩位主持人竊笑不已。



阿喜錄影火力全開，獻出不少無厘頭場面，先是載歌載舞把自己的歌曲《我的愛情不平凡》，隨口改成「我的台南吃得不平凡」。她吃到酸的食材，五官扭成麻花，卻還一本正經說：「我不愛吃酸的，酸民好酸。」更誇張的是，她用吸的方式吃小卷，面對風田看傻眼，她說：「我以後要改名叫阿吸啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風田、阿喜和朵拉享受台南美食。（圖／TVBS提供）

眾人來到標本小酒館，她嚴肅道出：「標本不代表死亡，代表一個生命走出了時間！」轉頭對鏡頭自我吹捧「深奧，是不是很深奧」，下一秒立刻招供是從IG抄來的，各種反差讓風田、朵拉頻頻笑到彎腰。

▲風田節目中意外遭變色龍奪吻 。（圖／TVBS提供）

