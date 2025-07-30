修杰楷驚喜現身萬華市場「撒嬌老闆娘」　搶下酒菜卻遇晴天霹靂！

記者黃庠棻／台北報導

演員修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，最新一集來到新富町市場，體驗特別的早酒文化，對一切感到新奇也熱愛美食的他迫不急待出發採買下酒菜。

▲修杰楷驚喜現身新富町市場。（圖／《修TIME》提供）



來到已有排隊人潮的油飯店，修杰楷立刻就加入購買隊伍，卻被告知店內的數量已經全數賣光，讓他當場晴天霹靂，好險工作人員有已先提前購買，這才讓他馬上恢復笑容。

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隨後，修杰楷看到心中榜上有名的下酒菜鹹蜆仔，馬上眼冒愛心衝去購買，還要回頭換深一點的碗公裝，離開前再三叮嚀老闆要等他回來，深怕再次經歷賣完的痛苦。

▲修杰楷驚喜現身新富町市場。（圖／《修TIME》提供）

接著，修杰楷暴風式點餐，看到什麼都要來一點，感嘆「我怕不是錢不夠，是每一間都想吃！怎麼辦！」他也彷彿忘記錄影般地逛起市場來，途中因帥氣的外型引來眾多注意和稱讚，修杰楷也熱情的和姊姊們打招呼聊天，面對民眾拍照也來者不拒，非常親民，他更趁機向老闆娘撒嬌，如願獲得招待，讓他心花怒放，感到滿滿人情味。

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