MV點擊6200萬！　日本夯團宣布二度來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

日本新世代療癒系樂團「Atarayo」宣布將於11月15日重返台灣開唱，這是他們繼去年三月兩場完售後，再度來台與樂迷相見。他們也分享，疫情期間曾一邊打工一邊創作，讓音樂更貼近現實與情感，這次巡演主題「夢語り」，正是獻給每一位在黑夜中尋光的聽眾，關於夢想、陪伴與不放棄的故事。

▲日本新世代療癒系樂團Atarayo將來台開唱。（圖／B’in Live Entertainment提供）

「Atarayo」由主唱Hitomi、吉他手Marcy與貝斯手Takeo組成，自2020年以〈忘卻10月沈默的你〉爆紅出道，MV點閱突破6200萬次。團名「Atarayo」意指「可惜夜」，象徵他們透過音樂創造令人難忘的夜晚與情感流動，音樂融合搖滾、流行與抒情，細膩描繪青春的孤獨與情緒轉折，包括〈夏霞〉、〈騙子〉、〈8.8〉等作品廣受歡迎，出道一年內即登上知名網路頻道《THE FIRST TAKE》。

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Atarayo當年首次海外演出獻給台灣，成員對此仍記憶猶新。Hitomi曾感動表示：「台下大合唱讓我感受到跨語言的共鳴。」Marcy也笑稱牛肉湯「好喝到想帶上舞台當飲料」，Takeo則說那場演出是「共同完成的美好回憶」。演唱會門票將於8月1日開賣，詳洽KKTIX。