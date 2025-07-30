賈靜雯曬夏威夷警報響不停！　3女兒陽台緊張探頭…一家五口現況曝

記者黃庠棻／台北報導

俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報，夏威夷等地全面進入警戒。而賈靜雯、修杰楷目前正好帶三個女兒在夏威夷過暑假，卻沒想到收到警報，原本預定外出打球只好馬上取消。對此，賈靜雯的經紀人也低調曝光她的現況。

▲賈靜雯一家五口到夏威夷度假。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯近日帶著三個女兒一起到夏威夷度假，老公修杰楷也一同陪伴，近日都會在社群網站分享休假生活，怎料今（30）日她們一行人剛抵達球場，海嘯警報就響了，整個球場立即關閉之外，所有人員也都被撤離，她直呼「我們等了2小時才叫到車離開…朋友說第一次碰到這樣的景象！全Waikiki店全關」，氣氛讓她有些緊張。

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▲賈靜雯一家五口到夏威夷度假。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

不僅如此，賈靜雯也曬出女兒的背影照寫下「逃難的感覺，很緊張」，稍早她也分享目前夏威夷的狀況，只見她拍攝當地的高樓大廈，但背後卻傳來一陣陣警報聲，她更分享三個女兒在陽台上探頭的畫面，寫下「孩子們第一次經歷海嘯，提高警覺」。

▲賈靜雯一家五口到夏威夷度假。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

對此，賈靜雯也透過經紀人報平安，她回應《ETtoday星光雲》表示「目前一切平安，感受在大自然面前的我們有多渺小，希望不要有災情傳出，謝謝大家的關心」，也強調目前一家五口都平平安安地聚在一起。

▲賈靜雯分享夏威夷狀況「警報響不停」。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）