鍾欣凌圈內零負評「求學被全班討厭」只因身材　轉念過程超勵志！

記者黃庠棻／台北報導

張景嵐近日攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu當起製作人，兩位好友合作主持全新Podcast節目「好丫」；以獨特女性思維、結合人類圖解析，邀請不同大咖明星來到節目暢聊，本周邀來甫以Netflix影集《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」女配角獎項的鍾欣凌擔任訪談嘉賓。

▲鍾欣凌登上張景嵐的Podcast。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

Yuyu對著鍾欣凌說道「我到現在都還沒辦法忘記，妳在《影后》裡面的表現，怎麼樣能夠笑著把戲演這麼酸，那真的太難了。看了非常有共感，在生命裡頭很多歷程就是這樣子。」鍾欣凌則打趣回「我有點緊張，在妳們面前有點赤裸，妳們兩個是靈性的女生，像我是肉食性的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾欣凌憑藉《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」最佳女配。（圖／Netflix提供）

在圈內擁有極好人緣，但鍾欣凌卻自白因為體態緣故，從小就是敏感的人「我從小就人緣差，是全班最被討厭的人，畢業旅行是跟老師睡同一張床。」高中聯誼甚至沒有人約跳舞，後來就決定在聯誼時自願當主持人，因為就不用需要被選擇，把這樣的「危機化作轉機」；張景嵐也透露學生時期曾被排擠，全班全都不理她，直到過了一個月誤會才解除。

鍾欣凌在社會化過程慢慢找出自我，在戲劇角色裡、真實人生實踐自己，她分享「強大自己滿重要，找到自己漂亮地方滿重要的！現在戲劇越來越不是高富帥、傻白甜，要正視我就是長這樣 ，方向對的、做功課是足夠的，妳會慢慢長成妳想要的樣子。」

▲鍾欣凌憑藉《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」最佳女配。（圖／Netflix提供）

對此，鍾欣凌提出另類思考邏輯「很多事情我會把它想到最糟，因為多的就是賺到的，經過社會化過程，才發現真心誠意跟態度才是最重要。每個階段遇到的困難、打怪的leval都不一樣，長大才發現要真心誠意面對朋友，就像朋友聚在一起喜歡講某人壞話，朋友誰沒來就講他的壞話，所以聚餐盡量要去，這就是人生有趣的地方。」

藝人也需要有放鬆時間，鍾欣凌形容剛生完孩子那段焦慮時光「在回家之前都要深呼吸，開了門就是另一場仗，帶小孩真的太累了！出門繳電費去超商就像到了迪士尼樂園，聞一下自由的空氣就非常美好了。」把握那放風的短暫時刻；如今她也舒服地珍惜獨處時光，喜歡搭公車看街景，回家後需要發呆的空間，煮個東西喝杯啤酒，需要有自己的ME TIME時光，看剪指甲、挖耳屎的影片也超療癒。

▲鍾欣凌登上張景嵐的Podcast。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

演出許多角色帶給觀眾歡樂，鍾欣凌點出對於喜劇的解析「所有喜劇都是在悲劇的狀態下發生，他們都在解決角色裡面的困境問題。」張景嵐回憶出道時被嚴格下令不能變胖，無論在體重、膚色、髮色都被規定，於是產生了容貌焦慮，因為數字沒有達標公司就會直接把照片張貼在公司門口做為公告。

鍾欣凌也鼓勵身邊，更把笑容作為人生的保護色「我是可愛、善解人意的狀態，也是我自己舒服的生活樣子。沒有太吝嗇，讓自己情緒外放出來，希望大家一起共度氛圍，我相信這努力是值得的！」

對於人生，鍾欣凌開心分享「再怎麼豁達的人，都會有過不去的關卡，人生來這一遭，整個過程中都在認識自己，在拉扯中過生活，怎麼可能永遠都是光明，這就是人生。即便我長成50幾歲，我還是有當下要面對的課題，都是要概括承受，妳就是妳，還是要做個好人。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。