才分手鼓手男友2個月！　陳芳語現身婚禮認：被新郎打動了

▲陳芳語擔任證婚人。（圖／陶山音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語近日受邀參加一場特別的粉絲婚禮，現場不僅獻唱經典歌曲〈愛你〉與新專輯中的溫暖情歌〈花季〉，更首度以「證婚人」的身分登場，為新人見證幸福時刻，雙重驚喜讓現場賓客深受感動，新人更激動表示：「從青春回憶走到婚禮現場，實在太夢幻了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳芳語獻唱祝福新人。（圖／陶山音樂提供）



Kimberley 深知「證婚人」責任重大，一開始並沒有馬上答應，是新郎鍥而不捨地溝通，才讓她最終點頭答應，她笑說：「這是我人生第一次當證婚人，真的很榮幸，也覺得特別！」她進一步透露：「知道男生那種小心翼翼籌備驚喜的心情，還有想讓對方感受到被珍惜的用心，真的讓我非常感動。」

Kimberley在婚禮中演唱〈愛你〉與首次於婚禮現場獻唱的〈花季〉，讓不少賓客當場紅了眼眶，Kimberley 說：「唱這兩首歌時，腦海裡總會浮現很美、很浪漫的畫面。這次特別不一樣，因為他們就在我眼前，相視一笑、彼此守護，那就是愛情最美的樣子。」談到對「愛」與「承諾」的理解，Kimberley 也分享了自己這幾年來的體悟：「愛是感覺，是浪漫；但承諾是需要實際去經營的。能夠在一段關係中開心、自在，才是最重要的事情。」