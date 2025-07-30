連恩尼遜傳戀情？與潘蜜拉安德森互有好感「戲外有愛」

▲看看這倆人在首映紅毯的互動，那個眼神，那個表情，怎麼可能沒有什麼，一定有啦！（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

73歲的連恩尼遜（Liam Neeson）應該沒有想到，自己有一天成為八卦新聞的焦點，因為大家都在傳，他與新片《脫線神探》（The Naked Gun）女主角，58歲的潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）互有好感，就算是演技派根本藏不住！

這消息從去年底他們各自接受採訪時，就已經看得到一些端倪，因為他們當時就互捧對方的優點。連恩尼遜說跟她一起合作，「讓我瘋狂愛上她，跟她拍戲真的太棒了。」潘蜜拉安德森不光每天來拍戲，還會帶著自己動手下廚做的麵包、馬芬蛋糕，好把連恩餵飽飽、建立起好關係。連恩尼遜還自嘲手藝很差，無法做任何好吃的回敬。潘蜜拉安德森則說，拍戲時他們都保持一種很專業的浪漫關係，也就是「柏拉圖式」、以便讓片中的羅曼史可以一直延續下去，收工後各自帶著助理，變成4人一起共進晚餐，當然下廚的是潘蜜拉，「連恩以尊重、善良與豐富的經驗，展現了最好的一面...跟他起工作實在是太榮幸了。」

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▲潘蜜拉安德森（左）在《脫線神探》英國首映，大方親吻了連恩尼遜，然後到了美國首映，又含情脈脈地看著他。你說這是演戲，我不信我不信！（圖／UIP提供）

但這些聽起來都只像是為了宣傳、為了新聞版面，可以說很理所當然的互吹互捧。只是到了現在，《脫線神探》要上片了，倆人碰頭宣傳，讓外界覺得他們的火花已經遠遠超過了大銀幕。首先是在英國首映會上，潘蜜拉很自然地吻上了連恩的臉頰，也看得出來連恩把臉靠過去。接著是美國首映，他們站在一起彼此互看，怎麼看就是像是戀愛實境節目配對成功的感覺。更有趣的是，他們都各自帶著之前婚姻所生的小孩，一起出席，讓外界一看就覺得，連雙方的家人都見過了，他們是打算成家了嗎？！咦，不錯耶！

▲現在好像很流行「Coldplay Cam」，於是連恩尼遜（右）刻意擺出硬漢姿勢，潘蜜拉安德森（左）就笑到不行。（圖／UIP提供）

然而倆人都各自對外表示，他們已經過了談戀愛的年紀。連恩尼遜的妻子娜塔莎理查森（Natasha Richardson）在2005年因滑雪意外去世，悲痛之餘他承認自己不斷接戲、拍戲，只是想要排解傷痛；此後連恩尼遜就未曾考慮再婚，去年他也表示：「一言以蔽之，我過了約會的年紀了。」潘蜜拉安德森更是結過三次婚，每次都離婚收場，她也表示不會考慮結婚了。

▲潘蜜拉安德森（左三）與連恩尼遜（右四），各自帶著與前任生的小孩，一起出席首映，雙方小孩都見過面了啊，感覺就像在宣示「我們是一家人」。（圖／UIP提供）

但顯然大家都很喜歡加油添醋，現在連《脫線神探》幕後工作人員，也透露光是在拍片時，就能察覺到他們應該是處於互有好感的第一階段，「他們是真心地喜歡有彼此的陪伴。」畢竟潘蜜拉安德森都承認，她個人很迫不亟待展開這部片的宣傳，因為可以再跟連恩尼遜碰面，果然他們上電視節目訪問時，還故意用情侶檔的身分出場，真的是不紅也不行。先撇開這一切是否都是為了宣傳，只能說這對戲精真的太懂得大眾的好奇心了。



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