尪被抓包用交友軟體！　王思佳上火線怒嗆酸民「你絕對配不到」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王思佳2016年與華裔美籍丈夫Joe結婚，7年婚姻相當恩愛，期間爆發丈夫並非豪門的傳言，也發文力挺另一半。而有網友爆料，使用美國交友軟體「Bumble」時，發現疑似她的丈夫Joe的帳號，她為護夫再發聲。

▲尪被抓包用交友軟體！王思佳上火線怒嗆酸民。（圖／翻攝自IG）

據《CTWANT》報導，一名小紅書網友聲稱自己在紐約滑交友軟體時，巧遇一個自稱會說中英文、並上傳多張旅遊照片的男子，照片背景涵蓋巴黎鐵塔與紐約街景，內容與Joe先前在Instagram公開過的貼文高度雷同。不僅如此，該帳號的定位地點與Joe近期於限時動態打卡的地點不謀而合，再次點燃網路熱議。

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王思佳透過經紀人出面澄清，強調已經向丈夫確認過，該帳號並非Joe本人，「是假帳號盜用他的公開圖片。網路交友詐騙多，請大家小心求證。」

然而，王思佳的說法並未平息網友議論，仍有人持續發文揣測，甚至有人發文：「盜Joe的圖還能配對成功？」她親回反嗆：「你這張絕對配不到！也絕對不會有人盜！」還有網友對照Joe本人照片與交友軟體截圖，質疑：「人剛好也在紐約，真只是盜圖嗎？假包配假圖？」她率直答道：「現在連通話錄音都能造假，盜幾張公開照片有什麼困難？假帳號誰不會開呀？」此番發言獲得不少網友支持，有人留言表示：「王思佳到底惹到誰了？」、「別人老公的事干你什麼事？」深獲網友力挺。

▲網友留言「盜Joe的圖還能配對成功？」王思佳回應：「你這張絕對配不到！也絕對不會有人盜！」。（圖／翻攝自Threads）