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《慶餘年》張若昀私下是小當家！在家下廚「用菜單點餐」愛妻放閃

記者黃庠棻／台北報導

古裝劇《慶餘年》第一季在中天娛樂台首播時，收視連創新高，觀眾一致好評，不僅被譽為是繼《琅琊榜》後最具代表性的權謀陸劇之一，當年更被封為「劇王」。

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視撥出。（圖／中天娛樂台提供）

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視播出。（圖／中天娛樂台提供）

第一季最終集張若昀飾演的「范閑」在北齊執行任務途中慘遭背叛，被同為鑒查院一員的「言冰雲」一劍刺中，生死成謎，這一幕讓觀眾震撼更埋下巨大懸念，除此之外，第一季還留下許多伏筆，終於在第二季中逐步揭曉。

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而萬眾期待的《慶餘年》第二季也將於8月7日起在中天娛樂台播出，與第一季相隔五年推出，依舊是話題鉅作，而首集也點破原來「范閑」是詐死。

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視撥出。（圖／中天娛樂台提供）

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視播出。（圖／中天娛樂台提供）

除了好奇張若昀在《慶餘年》第二季如何死而復生，許多觀眾也想看當他的死訊傳到五位疼愛有加的「父親們」慶帝、陳萍萍、范建、費介及林相耳裡，會怎麼面對？而張若昀也提到雖然第二季時隔五年推出，但演員們詮釋角色的初心都是不變。

張若昀說道「其實范閑的故事他沒有過去那麼久，他只是躺在地上睡了一宿，但現實中我們都長大了五歲」，而他在前後兩季的假死畫面也備受討論，明顯看出與五年前相比消瘦許多，他坦言「這五年盡力去保養」，網友則幽默調侃「言冰雲一刀讓范閑像氣球一樣洩氣了」。

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視撥出。（圖／中天娛樂台提供）

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視播出。（圖／中天娛樂台提供）

值得一提的是，張若昀雖然維持身材，讓自己顯得清瘦，然而私下的他卻是「小當家」，拍攝期間更是開設「慶餘年小食堂」慰勞劇組，不僅熟稔中西式料理，還讓演員們點餐，更會前一天備菜的時候注意演員們忌口的食物，相當用心，而劇組演員對張若昀的廚藝讚不絕口，更笑稱張若昀自己變瘦，卻讓演員們擔心被餵胖。

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視撥出。（圖／中天娛樂台提供）

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視播出。（圖／中天娛樂台提供）

就連張若昀的太太唐藝昕都對他的廚藝甘拜下風，直呼「一山不容二虎，我就讓一讓」，更自曝家中還有菜單可以讓她點菜「如果好吃的話我們就會記下來」，看得出夫妻兩人的甜蜜生活。對於廚藝備受誇讚，張若昀謙虛地表示「我沒有任何天賦，就一直對這個東西感興趣，而且我就是總有分享的衝動，我特別喜歡一句話『食物是愛的載體』」。

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視撥出。（圖／中天娛樂台提供）

▲張若昀主演的《慶餘年》第二季即將在電視播出。（圖／中天娛樂台提供）

張若昀在《慶餘年》第二季中為了報仇血恨，不惜對劉端端所飾演的二皇子「李承澤」下毒，兩人之間互相對峙的心理戰更是引爆看點，相當過癮。第二季的演員陣容由張若昀攜手陳道明、李沁、吳剛、郭麒麟、田雨等原班人馬一同回歸，更有俞飛鴻、毛曉彤、金晨、王楚然等多位實力派演員加入。《慶餘年》第二季，8月7日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

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慶餘年張若昀

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