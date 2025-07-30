粿粿爆婚變！范姜彥豐轉發貼文「藏玄機」　疑感情不忠掀熱議

記者孟育民／台北報導

粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年迎來寶貝女兒「小粿醬」的誕生，結婚如今邁入第3年，不料卻遭疑婚姻生變，各種揣測在網路上掀起熱議，但夫妻二人、經紀人目前都未回應。然而眼尖的網友發現范姜彥豐過去IG轉發及按讚的文章，都是跟婚姻不忠相關，令人霧裡看花。





▲范姜彥豐過生日不見粿粿。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐近期轉發的IG貼文掀起討論，總共有5篇文都跟婚姻有關，其中包括「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，就是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人衷與不忠，要拼一個健康的自己」、「一個人對你造成最大的傷害，不是不愛你了，而是摧毀你對人性的信任」，還有李玖哲演唱歌曲〈挽救〉，不過歌詞講述曾努力挽救戀情，最終敗給自我的悲情故事，種種意境都讓人不禁多加聯想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范姜彥豐轉發貼文引人遐想。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐28日在親友的祝福下度過33歲生日，在社群公開慶生照片，卻不見粿粿身影，不像往年放閃，改曬自己的身材照。而他感觸寫下，「+1歲！突然明白了一些人事物，相信種種經歷將讓我更加成熟 ，也是個契機讓我能朔造更好的自己 。人生就如同一部電影 ，悲喜參半、高潮迭起，不論發生什麼 ，相信都有他存在的意義。」夫妻倆也自3月去日本滑雪，就沒再同框互動，對於網友質疑婚姻生變，目前都尚無回應。

▲粿粿、范姜彥豐。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）