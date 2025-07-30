沈玉琳長達25年「每天抽2包菸」！女兒一句話戒了 心酸：怕等不到她婚禮

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，健康狀況引人擔憂。事實上，他早年便為了小孩，戒掉長達25年的菸癮，「希望能活久一點。」

▲沈玉琳為了女兒戒掉長達25年的菸癮。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



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沈玉琳23歲北上工作後就開始抽菸，幾乎每天都會抽掉2包菸，顯然是老菸槍。雖然數次動過戒菸的念頭，但經常執行沒幾天就放棄。婚後雖曾被老婆嫌臭，仍無法徹底戒菸，直到女兒出生才痛定思痛要根除此習慣。

▲沈玉琳23歲開始抽菸。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



沈玉琳46歲才喜獲女兒，父女倆的年紀足足差了四輪，讓他不禁心生憂慮，「爸爸最大的心願，就是看著女兒幸福的被牽進結婚禮堂，其實擺在眼前的是我女兒小我4輪，現在人也都很晚婚，就很怕等不到那天」，加上女兒曾問「爸爸你那麼老了，會不會等不到我結婚」，讓他除了有點心酸，也變得越來越注重健康。

▲沈玉琳希望能看到女兒完成人生大事。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



不只想看女兒完成人生大事，沈玉琳其實也曾坦言怕比老婆早逝，還曾被詹惟中目睹和老婆吵架後獨自走去陽台哭，「有時候不是在罵，而是在教，只是口氣比較嚴肅，因為芽芽比我小17歲，自己應該會比老婆先離開，希望在有生之年能把我的東西都『教』給芽芽。」

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