國光女神公開4大擇偶條件　「羞曝尺寸重要性」網笑翻

記者王靖淳／綜合報導

女星Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（29）日上傳一段短片分享自己的4大擇偶條件，甚至笑曝尺寸的重要性。影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，紛紛被她的想法給逗樂。

▲Lala公開擇偶條件。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

影片中，當Lala被問到是否因為「找不到大GG」，而一直處於感情空窗期時，她坦言自己在35歲後變得非常清醒，認為感情不應該因為缺乏愛而草率決定。她強調：「自從醒來之後阿，我就不會因為缺愛的關係，就隨便人家對我好，我就想要跟人家交往，你知道一段感情，他對你好是應該的、是基本的。」

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▲Lala會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

談到理想伴侶的標準時，Lala表示現在會更重視對方的三觀與自己是否契合。她提到：「我會看他對工作有沒有上進心，對小動物、對長輩有沒有愛心，對另一半有沒有給到情緒價值。」她認為，外貌並不是最重要的，最關鍵的是能否在自己低潮時，對方能完整地支持及陪伴她。最後，當被問到這些條件中哪項最為重要時，Lala則幽默地表示：「大GG。」影片曝光後，讓不少網友笑翻表示「哈哈」、「所以影片最後一句才是重點。」

▲Lala稱大GG是重要的擇偶條件。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）