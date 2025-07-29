瑀熙回歸紅髮新造型曝光！　公公反應逗樂她：還是婆婆懂我

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，日前她透過社群分享與公婆的互動，私下相處羨煞不少網友。最近又上傳短片分享自己把頭髮染回紅色的過程，同時也透露，公婆對於新髮色的反應，開心表示：「還是我婆婆最懂我。」

▲瑀熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



影片中，瑀熙表示迫不及待想與公婆見面，想看看對方對她新髮色的想法。回到家後，瑀熙的老公首先看到她的髮色，便說道：「哇，新髮型喔，好看耶！」接著，瑀熙準備去找公婆，並開玩笑地說：「還沒看到我的新髮色對不對？」當她走去和婆婆見面時，婆婆立即稱讚她：「好美喔！」而公公則表示：「我差不多20年都沒看年輕小姐，只看妳而已。」

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▲瑀熙染紅髮。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

緊接著，瑀熙要公婆多分享自己對她髮色的看法，婆婆便進一步表示，與之前的清新、清純形象相比，現在的紅髮造型更凸顯她的撫媚與女人味。至於公公則透露，他比較重視自然氣質，坦言自己更喜歡保持自然的風格，以委婉的語氣否認瑀熙的新髮色，讓她在文中直呼：「還是我婆婆最懂我。」

▲瑀熙新髮色被婆婆稱讚。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）