金鐘影帝支持大罷免…被湧入攻擊！　莊凱勛7項聲明：沒對不起誰

記者黃庠棻／台北報導

男星莊凱勛憑藉精湛演技，曾拿下金鐘獎迷你劇集影帝，平常活躍於戲劇圈之外，也不時會和粉絲分享點點滴滴，近日他大方在群網站上表態自己的政治立場，呼籲粉絲7月26日出門投出罷免票，卻沒想到因此遭到許多網友抨擊，對此他也針對謾罵，一一發出聲明回應。

▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）

莊凱勛日前表態支持大罷免，卻沒想到引起立場不同的民眾攻擊，在留言區造成吵架場面，雖然罷免結果與他期望的不同，但他也緊急在選舉之後跳出滅火，寫下「攻擊留言太多了，知道很多朋友看了很心疼，也在留言處掀起筆戰，想跟大家說沒有關係，不用花時間去回覆爭吵，我這邊一次回覆就好，也會是僅有的最後一次，之後大家專心回歸自己，好好生活嘿」。

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▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／記者周宸亘攝）

接著，莊凱勛提出7點聲明，內文中提及過去他曾接過各種角色「有藍有綠有紅有無色，我甚至在上海演過共產黨員」，在演員生涯期間遇過不同的政黨輪替，嚴正強調「給我們飯吃的，是每一位藝人的專業以及喜愛演員的觀眾。文化工作者沒有對不起誰。」

▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，莊凱勛因為表態政治立場，被網友酸「難怪不紅」，他解釋「我知道自己不紅，但我不會因為是你們口中的少數，而放棄表達立場的機會，演員這職業跟你們都一樣就只是一份工作、一個公民，這不影響我的表態權利」，強調「紅，不是我演戲的唯一信仰執念，我本來就不是靠流量生存的藝人，相較紅不紅，能夠不彎腰的站著說話更讓人感到踏實」。

▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／記者周宸亘攝）

除此之外，莊凱勛也表示自己之所以表態「是不是能拋磚引玉，讓更多有影響力的人站出來討論，這是我的初衷，而不是為了刷你口中那種流量的存在感，因為比起上新聞關注，我其實希望你們看作品就好，作品以外不要理我更好。」

▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）

最後，莊凱勛曬出一張騎重機的帥照，寫下「車照騎、戲照拍、生活照樣過、理想繼續追，至於滿滿惡意的訪客，原諒我不再理會，希望我的朋友跟真正的觀眾們也是如此，生命該花費在美好的事物上，況且我們也沒有時間憤怒難過，我們會繼續加油，台灣加油。」

▲莊凱勛因為表態支持大罷免，遭到網友攻擊。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）

【莊凱勛全文】

殭屍粉跟機器人，當然還有立場不同的真人，

攻擊留言太多了，

知道很多朋友看了很心疼也在留言處掀起筆戰，

想跟大家說沒有關係，呼籲大家不用花時間去回覆爭吵，

我這邊一次回覆就好，也會是僅有的最後一次，

之後大家專心回歸自己，好好生活嘿：

1，上篇發文我接受的是可貴的民主投票過程與結果，而不是接受那些公僕去訕笑藝文工作者依法努力寫企劃案好久好不容易才申請到補助款卻被說成要飯的這種帶頭羞辱。對於這些人我心中的形容詞是不會更改的，因爲比起各種辱罵在前的蛆、蟲、共、要飯的、乞丐、蟾蜍、蛙、臭蟲、烙賽蛙…等等無差別訕笑的辱罵詞彙，我認為我先前倒垃圾的理論確實是我個人的心聲也已經含蓄很多，我認為並沒有過份到哪裡。這是兩件事也始終是我的立場，所以真的不要混為一談。

2，來這裡辱罵的人大多把跟你立場不同的人想像成民進黨的支持者，真的不必如此，因為我們大多在乎的是政策親共的擔憂與害怕有中共的台灣，而不是你腦中想像的黨派之爭，我並不是民進黨員，你們的不滿跟我抱怨我愛莫能助。

3，針對：要飯的、領補助的、爛鳥、側翼這些狹隘的冠名，好同情你們沒有別的形容詞耶，你的人生還好嗎？這種以己度人，低格局的言論真的先去搞清楚資金、製作單位、演員三方之間的產業關係鏈再來討論，如果只是放大你內心對利益的想像，抹煞創作者的辛勞，那就會很像我不懂醫學卻硬要講醫學一樣，很凸顯自己的無知。

4，攻擊演員成就的人，讓我再度回答你心中的想像：履歷中我接戲的單位、平台、國家、立場，有藍有綠有紅有無色，我甚至在上海演過共產黨員。我入圍及得獎的年份橫跨2010～2024，這期間執政單位有藍有綠有輪替，甚至有國際影展，所以請你告訴我是誰在給我飯吃，哪個單位在補助我？國民黨還是民進黨，還是入圍亞洲電視節男主角獎時的國際評審團？我都說不清楚了，你比我還確定嗎？還是只為了訕笑？讓我告訴你，給我們飯吃的，是每一位藝人的專業以及喜愛演員的觀眾。文化工作者沒有對不起誰，不過如果照你們心中的利益劇本，我猜往留言處一一蒐證控告一下，我應該可以小賺一筆吧，但我不會這樣幹，因為我們的思維邏輯不一樣。

5，訕笑藝術從業人員吃合法的飯真香，這邏輯我更覺得超幽默可愛，是不是你都吃不合法的飯啊？如果有能不能教教我啊！

6，因為我表態自己的立場而批評我難怪不紅、還刷存在感的這點倒是說對了，我知道自己不紅，但我不會因為是你們口中的少數而放棄表達立場的機會，更不會只選擇所謂大邊的站來蹭或表態，演員這職業跟你們都一樣就只是一份工作、一個公民，這不影響我的表態權利。紅….不是我演戲的唯一信仰執念，我本來就不是靠流量生存的藝人，相較紅不紅，能夠不彎腰的站著說話更讓人感到踏實，我不紅但願意在這種時候站出來是刷存在感沒錯，但刷的是希望影響更多人去關注公民議題與守護這塊土地，小咖如我都願意站出來發聲，是不是能拋磚引玉讓更多有影響力的人站出來討論，這是我的初衷，而不是為了刷你口中那種流量的存在感，因為比起上新聞關注，我其實希望你們看作品就好，作品以外不要理我更好。

7，我的朋友有各種理念，昨天過後我不見得認同但還是尊重你的立場（讓我再說一次，我尊重的是你的投票與話語權，而不是國會裡那些各種荒唐的決策），你當我朋友我們互相包容，但因為一場選戰你選擇轉身離開的人我也尊重，這樣你不用再我面前尷尬的演，這是我對朋友的態度。更何況因為這場罷免來這裡噴一兩句然後假裝粉絲要退追的人，說真的，我真的很不在乎耶，因為我是那種下一秒想關粉專就會關閉的人，我真的沒有那麼在乎，要退追你按一按鍵就好，我們沒有交往，你真的不用花時間跟我交代你要退追還是拒看，因為我對待這個專頁也是如此隨緣，所以謝謝你比我還在乎耶。

以上。

車照騎、戲照拍、生活照樣過、理想繼續追，至於滿滿惡意的訪客，原諒我不再理會，希望我的朋友跟真正的觀眾們也是如此，生命該花費在美好的事物上，況且我們也沒有時間憤怒難過，我們會繼續加油，台灣加油，親共者….嗯…好吧，我也願意跟你們說一聲祝彼此安好。

僅此 . 平安