魏如萱認愛小21歲網紅！　百萬YTR嘟嘟人Ian「躺著也中槍」澄清不是渣男

記者孟育民／台北報導

42歲魏如萱（娃娃）昨（28日）認愛小21歲的網紅Ian，強調是在雙方都單身的狀態下交往，然而網紅若盈卻反擊發聲表示自己和男友Ian目前還處於冷靜期，雙方各說各話，引發外界議論聲浪。沒想到，百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian因為「同名」衰捲風波，讓他無奈說：「躺著也中槍。」

▲ 「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian衰捲風波。（圖／翻攝自Instagram／ilee0223）

魏如萱認愛小21歲的網紅Ian，引發外界討論，不過風波衰捲到「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian，他本人先是無奈表示「躺著也中嗆」，又有網友留言「叫Ian的99％都是渣男」，讓他急忙澄清說：「大家不要激動，原po說的1%是我沒錯。」

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▲魏如萱認愛掀起討論。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG)

事實上，魏如萱與Ian年齡相差小21歲，認愛時強調：「男女雙方都是在單身狀況才開始交往的。」若盈則透過經紀公司回應：「感謝大家關心，若盈和Ian目前處於感情冷靜期，兩人都還是大學生，不算公眾人物，涉及個人私領域的部分，我們不再回應，也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害，謝謝。」