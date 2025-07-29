陳美鳳快閃遊日驚險出包！　享鰻魚加點到老闆笑：不賣了

記者張筱涵／綜合報導

資深女星陳美鳳27日透露一行人快閃日本，開啟與好友的輕旅行，卻在剛抵達機場時就發生小插曲，一抵達日本就拿錯行李，所幸及時接到通知，立即將行李送回原主，感謝日本司機協助善後，「黑色行李箱真的太容易搞混了…鳳鳳以後一定綁個搶眼的腰帶！」

▲陳美鳳拿錯行李箱差點出包。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳美鳳）



雖然旅途一開始有點驚險，但陳美鳳隨即轉換心情，開心分享美食體驗。她與友人在網路上隨便找的一家居酒屋，竟然意外大中，「四個人吃吃喝喝，不到日幣一萬八」，不僅氣氛好、口味佳，熱騰騰的雞翅讓她驚呼「熱量放一旁」，還忍不住加點了8支。

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而店家招待的鰻魚飯更是令人讚不絕口，陳美鳳直說好吃到想再追加，結果老闆笑回：「不賣了」。最驚喜的是黑松露馬鈴薯竟被做成招財貓造型，讓她忍不住拍照打卡，「太可愛吧！」

▲陳美鳳一行人來趟說走就走的日本行。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳美鳳）



這趟說走就走的旅程，不僅讓粉絲羨慕，也吸引許多圈內好友留言，好友蔡秋鳳貼心提醒「我們出國行李一定綁一條紅線，比較不會拿錯喔」，並祝她旅途平安、好好享受美食再回來。而網友們也紛紛留言，「小事故增添旅遊的記憶亮點！祝旅途愉快」、「開開心心自由行說走就走太讚了」、「哇～真的好驚險呀～還好有換回來，如果已經回到家了，就真的很麻煩了～下次記得要綁一條明顯的繩結～祝褔美鳳姐旅遊愉快」。

▲陳美鳳享用美食。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳美鳳）