8月1日星座運勢／巨蟹財運大幅上揚 處女感情甜蜜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：多勤勞多行動
感情：改變個人缺點
財運：看淡錢財問題
幸運色：寶藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：邊工作邊玩樂
感情：不要過於毒舌
財運：取捨當前投資
幸運色：茶綠色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：切莫失意喪志
感情：注入無限熱情
財運：改變資金配置
幸運色：紅磚色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：保持最初信心
感情：理解勝於溝通
財運：一切萬事俱備
幸運色：蜂蜜色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：公司出現易動
感情：陪伴關心對方
財運：養成記帳習慣
幸運色：粉晶色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：團結力量增大
感情：甜蜜幸福洋溢
財運：調整資金流動
幸運色：茶綠色
貴人：牡羊
小人：雙子
【水象星座】
工作：學習管理技巧
感情：增加自己魅力
財運：財運大幅增加
幸運色：靛紫色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：變換行銷手法
感情：等待更好良緣
財運：減輕自我壓力
幸運色：藍綠色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：業務上多創新
感情：順利增溫愉快
財運：資金得到增加
幸運色：橘紅色
貴人：水瓶
小人：處女
【火象星座】
工作：變換業務模式
感情：心境自如不拘
財運：留意身旁機會
幸運色：淺紫色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：建立商業人脈
感情：狐疑不利感情
財運：多賺取知識財
幸運色：銀白色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：互相協助成長
感情：不要挑起爭端
財運：留意周轉問題
幸運色：金黃色
貴人：雙魚
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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