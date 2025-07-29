楊洋消失2年回歸螢光幕！曬黑「減7kg」帥臉變平凡…一現身超驚艷

記者黃庠棻／台北報導

由楊洋和金晨領銜主演的古裝陸劇《凡人修仙傳》正式開播，該劇改編自同名人氣小說，劇情講述資質平凡的「韓立（楊洋飾）」從一個偏遠山村的普通少年，靠著刻苦修煉和精妙算計，憑借努力與智慧一步步逆襲，最終踏上修仙之路的故事。

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

《凡人修仙傳》先導預告影片累積至今播放量已突破1224萬次，搶先預約觀看人數也突破500萬人，其中楊洋那句「我叫韓立，頂天立地的立」的原聲台詞，強化人物的草根逆襲性，大獲原著書粉的喜愛和認同。聊到「韓立」這個角色，楊洋也說「韓立讓我明白人在困境中需知自己堅持什麼，最終活下來的人，不是靠運氣而是靠準備。」

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▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

楊洋為了演活韓立特別減重7公斤，只為讓自己更上相、更像修仙人，《凡人修仙傳》的製團隊也大讚「楊洋就是天選韓立，他本身就有舞蹈功底，不論是武打戲和外型都很符合『仙風道骨』，這次也有刻意收斂精緻感，通過黝黑膚色、粗布麻衣貼近原著韓立的『平凡』設定，吊威亞空中轉體四圈半等高難度動作他親自完成。」

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

而導演也補充「我們要讓觀眾相信修仙不是神話，而是每個普通人的奮鬥史。」。《凡人修仙傳》的韓立是從平凡人蛻變成修仙人，楊洋曾在訪問中被問到如果有辦法長生不老會想做什麼時，他說「人生因無法回頭才美好，活幾萬年反而無趣。」

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）

另外，楊洋也有掛保證武打戲絕對精彩「每場打戲幾乎都在空中飛」，再加上是實景搭配後製動畫的方式呈現，也讓整部戲的質感大大升級。《凡人修仙傳》7/28起，MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

▲《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（圖／愛爾達電視提供）