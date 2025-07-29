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42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」…日媒目睹他醫院守護

記者陳芊秀／綜合報導

42歲日本影后真木陽子近日宣布懷第二胎！她有過一段婚姻，2015年與演員片山怜雄離婚，兩人之間有一個女兒，2023年8月認愛小16歲男星葛飾心，並維持事實婚關係，相隔2年正式懷二寶，並透露：「現在已經到了可以感覺到胎動的時期了。」

▲▼真木陽子宣布懷二胎！孩子的爸是26歲男星葛飾心。（圖／翻攝自IG）

▲42歲影后真木陽子宣布懷二胎！孩子的爸是26歲男星葛飾心。（圖／翻攝自IG）

真木陽子憑《再見溪谷》、《我的意外爸爸》奪下日本電影金像獎影后和最佳女配角，創下獲獎紀錄。她2008年與大1歲演員片山怜雄結婚，隔年（2009）生下女兒，2015年雙方離婚，結束6年婚姻。根據日媒報導，她相隔16年懷上第二胎，孩子的爸爸是目前事實婚的伴侶。媒體人爆料，男星葛飾心就是她2023年8月公開提到的「我有一位伴侶，是所謂的事實婚對象」。

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▲▼真木陽子宣布懷二胎！孩子的爸是26歲男星葛飾心。（圖／翻攝自IG）

▲真木陽子2009年與第一任老公生下一女，離婚後與葛飾心維持事實婚關係，相隔16年宣布懷二寶。（圖／翻攝自IG）

葛飾心現年26歲，與真木陽子相差16歲。他擁有180公分高挑身材，是五官端正的帥哥，曾參加2019年的戀綜，以「皇室御用企業的公子」的身分亮相。他原本以藝名「府川眞」從事演藝活動，去年（2024）5月改名「葛飾心」，加入真木陽子創立的事務所。他開設TikTok帳號，上傳的影片曾引發話題，影片曾出現一個女性聲音喊「全方位美少年」，並發表過影片Tag真木陽子，分享去岩盤浴，還曝光甜蜜對話「訂閱超過1000人就要說驚人的事」、「當然現在沒有進行性行為啦」開心曬恩愛。

此外，真木陽子去年因節目發言捲入炎上風波，隨後葛飾心在她的IG代為發聲：「因為她還沒恢復意識，所以我作為她的伴侶代為通知各位。」日媒更捕捉到葛飾心幾乎每天去醫院探望，更在候診室等待超過一小時等，在醫院非常顯眼。如今她走出低潮，將與伴侶迎接新生命。

▲▼真木陽子宣布懷二胎！孩子的爸是26歲男星葛飾心。（圖／翻攝自IG）

▲葛飾心身高180公分，五官端正清秀。（圖／翻攝自IG）

真木陽子透過與胞弟經營的YT頻道，更新影片分享懷孕心情。影片中的她孕肚明顯，並表示這次是高齡生產，因此特別謹慎，「真的很接近奇蹟般的事情，所以我感到非常幸福，但同時也有一些不安，希望大家能夠理解這一點。我會努力的」。

▲▼真木陽子宣布懷二胎！孩子的爸是26歲男星葛飾心。（圖／翻攝自IG）

▲真木陽子與胞弟同框，分享懷孕喜訊。（圖／翻攝自YouTube）

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