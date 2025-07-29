F4將出新專輯復出！朱孝天證實：已試唱2首新歌　工作人員急制止劇透

記者田暐瑋／綜合報導

解散16年的F4日前在五月天《5525 回到那一天》大巨蛋演唱會驚喜合體，掀起全亞洲粉絲的青春回憶，接下來是否還有合體計畫？朱孝天在直播中被問及此事，一個太開心說漏嘴，嚇得工作人員趕緊阻止：「別再劇透了！」

▲F4合體。（圖／翻攝相信音樂臉書）



五月天歷經兩年努力，成功促成言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪的世紀回歸，朱孝天在直播中意外透露，F4將推出新專輯，他甚至已試唱兩首新歌，更爆料錄音內幕：「他們三個只要一開心就不唱，Vanness就開始跳舞，仔仔跟Jerry就揮手。」讓工作人員急忙阻止：「別再劇透了！」

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在北京鳥巢演唱會上，周渝民提出希望未來能在鳥巢舉辦四面台演唱會，讓五月天主唱阿信驚呼：「你今天說了一個不得了的承諾！」朱孝天則在直播中進一步透露，若F4要開演唱會，勢必要有新專輯支持，除了F4的團體活動，朱孝天也解釋個人演唱會的進展，由於南京場結束後發現演唱內容需改善，加上廣州場地不適合且時間太近，最終決定取消該場演出，唱片公司希望他以團體活動為重，但個人巡演仍會完成。

▲五月天成功促成F4合體。（圖／相信音樂提供）