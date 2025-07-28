黃子韜掩面痛哭！錄影一半認「根本笑不出來」　淘汰學員罕鏡頭前潰堤

記者孟育民／台北報導

《新說唱2025》第8集於26日上線，戰火再度升級。經過一連串的魔王對抗賽與2對2選手對抗賽後，黃子韜、萬妮達Vinida Weng、時代少年團的嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙擔任明星製作人，分組成的三大戰隊選手們迎來最殘酷的「戰隊淘汰賽」挑戰，黃子韜也在比賽後難得淚灑舞台，黃金大魔王和哈圈新生代之間的激烈較量逐漸白熱化，17強選手也誕生了。

▲黃子韜罕見在節目中落淚。（圖／翻攝自愛奇藝）

黃子韜的「龍騰七曜」戰隊在和黃金大魔王比賽時連輸兩場，他相當自責自己策略錯誤，比賽到中間甚至仰躺在上發上思索著賽況，讓台下粉絲忍不住大喊：「開心一點黃子韜！」此還節比賽結束後，他必須在自己戰隊的7人裡淘汰2人，也是三組裡要淘汰最多人的一組，對此，他受訪時表示：「我壓根笑都笑不出來，我無法笑出來，因為我要淘汰自己的隊員，我接下來該怎麼去抉擇、怎麼去選擇，到底讓誰離開。」

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▲黃子韜心中五味雜陳。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

他做出抉擇前在自己隊「龍騰七曜」的房間門口躊躇許久才踏進門，面對隊員低頭不語並掩面落淚，成員紛紛安慰，他緩緩說：「我說實話沒想到後兩組會輸。」他再次淚灑現場說：「我很久沒有在節目裡哭了，你們知不知道那天（戰隊組建日）我看到你們都坐在那的時候，我有多開心，我的戰隊形成的那刻，我非常清楚，在這個節目，對於選手來說我投入了多少，我對他們非常滿意。」

▲黃子韜淚訴心裡話。（圖／翻攝自愛奇藝）

但他很快整理好心態，表示，「懦夫的眼前盡是懸崖，成功的道路上沒有絕路」，忍痛宣布wakeupp和迪椰果被淘汰，不忘帶著剩下的5人調整狀態，嚴肅表示：「我們現在眼裡只能充滿憤怒、充滿復仇。」