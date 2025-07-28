《逆愛》梓渝遭控劈腿「平台狠刪83支影片」　湖南衛視發聲澄清又秒刪

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星梓渝因BL劇《逆愛》爆紅，如今卻接連遭多位前女友指控劈腿、欺騙感情，深陷風波之中，他也為此暫時停工。有網友發現湖南娛樂官方帳號在27日悄悄刪除了梓渝的影片，「湖南衛視刪除梓渝視頻」話題也火速登上熱搜，引發關注。

▲梓渝近來深陷爭議。（圖／翻攝自微博／我是梓渝_）

有網友指出，湖南娛樂官方帳號在27日刪除了關於梓渝的所有影片，包括他的音樂節Vlog等共83則。不過，湖南衛視28日公開發聲，否認曾發布或刪除梓渝的相關影片，澄清湖南娛樂（湖南廣播電視台娛樂頻道）與湖南衛視並非同一單位，「張冠李戴將『湖南娛樂』改為『湖南衛視』，傳播不實信息（資訊），嚴重侵害湖南衛視權益，請貴平台予以刪除或設為僅自己可見。」然而聲明發布不久後即被刪除。

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▲湖南衛視發聲又刪文。（圖／翻攝自微博）

此前，梓渝因被前女友指控冷暴力及出軌，陷入輿論風波，他雖然立刻發文道歉並宣布暫停工作，但仍無法平息風波。而湖南娛樂平台突然刪除其所有相關影片，也引外界猜測是為規避風險，避免平台與爭議藝人形象產生聯想；另有部分粉絲指出，湖南娛樂是因影片遭大量投訴而被迫刪除。