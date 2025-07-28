楊洋甩掉「油膩」標籤！新劇稱霸收視登熱搜　觀眾讚：脫胎換骨

記者劉宛欣／綜合報導

曾因電視劇《我的人間煙火》而被批評演技「油膩」中國大陸男神楊洋，沉寂近兩年後終於強勢回歸，他主演的新劇《凡人修仙傳》最近正式開播，不但收視表現搶眼，更在各大熱度榜單中搶下冠軍，力壓同檔期的《朝雪錄》和《櫻桃琥珀》等作。許多觀眾驚喜表示，這次楊洋讓人看到全新面貌「終於去油膩成功」，「楊洋不油了」還衝上了微博熱搜榜。

▲楊洋在新作中的表現受到讚賞。（圖／翻攝自楊洋微博）

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《凡人修仙傳》改編自人氣小說，由楊洋領銜主演，劇情聚焦在角色「韓立」從一名毫不起眼的弱者，一步步突破命運束縛，最終修煉成仙的過程，是一齣典型的「大男主」逆襲爽劇。當初開拍消息一出，不少粉絲擔心女主角金晨的演技會拖垮整體表現，畢竟她在《慶餘年2》中的「葉靈兒」一角曾遭到不少負評。

▲楊洋被讚脫油成功。（圖／翻攝自楊洋微博）

沒想到，該劇一開播就讓人眼前一亮，不僅實景場面富有仙氣、特效精緻震撼，楊洋的武打戲份如高空御劍、後空翻等橋段更是被讚「力與美兼具」。為了詮釋前期的山村少年形象，他更刻意減重瘦身，出場氣質清新又自然，從青澀少年到沉穩睿智的成長轉變，也在眼神和肢體中流露無遺，特別是第三集中與墨大夫淚別的橋段，不少觀眾大讚他「演技終於開竅」。

不過，仍有部分原著粉絲認為楊洋外型過於俊朗，與小說中主角「平凡無奇」的人設有些落差。但更多人給予肯定，直言楊洋這次確實用心揣摩角色，是他演藝生涯中的一大突破。